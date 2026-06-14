A Coruña se sumó al Día Internacional del Yoga con la participación de la Embajada de la India
Celebraron una clase abierta en la explanada de las Esclavas
A Coruña volvió a sumarse este domingo a la celebración del Día Internacional del Yoga, una conmemoración que impulsa la ONU y que reúne cada año a millones de personas en más de un centenar de países.
En la ciudad se celebró una gran clase abierta de acceso gratuito para todos los públicos en la explanada de las Esclavas, junto a la playa de Riazor, lugar donde también se celebraba en la mañana de este domingo el Día del Deporte en la Calle.
Esta celebración contó con la presencia de Mr. Jaswant Malik, diplomático de la Embajada de la India en España, que asistió en representación oficial de su país a una celebración que estaba impulsada por la propia Embajada, el Tibet Yoga Studio y el Concello.
La clase abierta estuvo dirigida por Ajan Yogui, profesor con amplia experiencia en la enseñanza y difusión de esta disciplina, quien guió a los participantes en una sesión adaptada a todas las edades y niveles.
A Coruña volverá a sumarse este domingo a la celebración mundial del Día Internacional del Yoga, una conmemoración impulsada por las Naciones Unidas que reúne cada año a millones de personas en más de un centenar de países.
Este Día Internacional se celebra desde el 2014, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró esta fiesta a propuesta del gobierno indio con el propósito de reconocer los múltiples beneficios de esta práctica para la salud física, mental y espiritual. En A Coruña cuenta con miles de adeptos.
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