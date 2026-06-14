A Coruña vive este domingo otro día de altas temperaturas antes de un enfriamiento

A Coruña registró este sábado su temperatura más alta en un mes de junio en su historia con 35,7 grados, según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología.

La ciudad vivió un día de muchísimo calor con temperaturas que sobrepasaron los 30 grados durante varias horas y acumula su segundo día sin bajar de los 21 grados incluso de madrugada. Este domingo la temperatura más baja fue de 21,1 a las 5.10 horas y a la media noche superaba los 26 grados, valores poco habituales en la ciudad.

Sube la previsión

Para este domingo se esperaba que se enfriase un poco el tiempo y las máximas no pasasen de entre 25 y 27 grados, pero el anticiclón continúa presente sobre la costa ártabra. De hecho, un embolsamiento de aire frío en altura sobre Portugal dejará en Galicia un día de inestabilidad atmosférica en la mitad sur de Galicia, pero no llegará a afectar a A Coruña, donde MeteoGalicia prevé máximas de hasta 32 grados, cifra que rebaja la Aemet hasta los 29. Valores altos, de todas maneras.

Brumas costeras a la noche

Estas temperaturas podrán bajar a última hora del día por la posible presencia de brumas costeras. Precisamente estas nieblas serán las que hagan bajar las temperaturas de cara al inicio de la próxima semana y en A Coruña se esperan máximas de 21 y 20 grados lunes y martes, respectivamente.

En cuanto al viento, soplará flojo del noreste, lo que ayudará a incrementar la sensación térmica.