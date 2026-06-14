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Primera escala en A Coruña del crucero 'Douglas Mawson'

Se trata de un buque de exploración que transporta a 78 pasajeros

El crucero 'Douglas Mawson', junto al 'Seven Seas Grandeur' en el puerto de A Coruña.

El crucero 'Douglas Mawson', junto al 'Seven Seas Grandeur' en el puerto de A Coruña. / Carlos Pardellas

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José Manuel Gutiérrez

A Coruña

El crucero turístico Douglas Mawson, un buque de exploración que navega con 78 pasajeros y 98 tripulantes, efectuó este domingo su primera escala en el puerto de A Coruña. El buque, de 104 metros de eslora, atracó en el muelle de Trasatlánticos, donde también permaneció otro barco turístico, el Seven Seas Grandeur.

Para el próximo martes se prevé otra primera visita de un crucero, el Liberty of The Seas, cuyo capitán, al igual que en el primer caso, realizará un intercambio de metopas con los responsables de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

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