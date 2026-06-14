Un trabajo sobre la soledad de los mayores y los precios de los alquileres de los estudiantes gana el Santander X Explorer en A Coruña

"La idea surge para dar facilidades a personas con problemas económicos, ya que el acceso a la vivienda es muy difícil", explica el alumno de la Universidad de A Coruña, David Feijóo, que fue elegido ganador del Santander X Explorer UDC. El estudiante ganador cursa un doble grado de Administración de Empresas y Derecho en la Universidad de A Coruña y ha conseguido el primer premio con una iniciativa que ha bautizado como Uno más en casa, un proyecto de carácter social que promueve la convivencia entre estudiantes y personas mayores mediante un sistema de acompañamiento. El proyecto nace en parte por una experiencia personal, ya que David Feijóo, en su primer año de carrera, tenía que desplazarse todos los días a su casa en Narón porque "los precios de los alquileres son muy altos".

"Los estudiantes subirían sus datos a un formulario, mientras que un equipo buscaría personas mayores para entrevistarlos. Luego a través de un algoritmo de inteligencia artificial se volcarían los datos para buscar compatibilidades", declara el alumno premiado, que todavía no ha desarrollado la infraestructura que conforma el proyecto. Con la iniciativa, pretende favorecer mutuamente a dos generaciones distanciadas, para acabar, por un lado, con las dificultades que tienen muchos jóvenes en la búsqueda de alquileres accesibles, y, por el otro, con la soledad indeseada que vive gran parte de las personas mayores. "Ante problemas que hay en la realidad, lo que pretende la iniciativa es mitigar o dar solución a estos conflictos", aclara el alumno.

"La constancia en los talleres me ha ayudado a ganar"

El proyecto fue elegido entre 30 trabajos presentados, de los que nueve consiguieron llegar a la fase final. Todos presentaron proyectos capaces de dar respuesta a retos reales y demostrar que grandes ideas parten también de aulas universitarias. La edición de este año ha concluido tras doce semanas de talleres online, que permiten que los alumnos adquieran competencias emprendedoras y pensamiento crítico, además de mejorar su empleabilidad. "La constancia en los talleres me ha ayudado a ganar, aunque realmente no lo esperaba", confiesa Feijóo. Durante el programa, la coordinadora del departamento de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de A Coruña, Inma Muñoz, era la encargada de gestionar los talleres extra, los seminarios y el programa de mentoría (a cada proyecto se le asignaba un mentor).

Los alumnos se enfrentaron a dos tipos de talleres. Por un lado, debían asistir a cursos de habilidades comunicativas que impartían empresarios veteranos de la asociación sin ánimo de lucro Secot. "Nos ayudaban en cuanto a las dudas y nos transmitían la larga experiencia en empredimiento con la que contaban", explica Feijóo. Por el otro lado, los estudiantes también contaban con talleres organizados propiamente por el Santander X Explorer en los que podían tratar las formas jurídicas de la empresa, presentar los entregables en la plataforma del programa, compartir las dudas y los avances de las ideas... "No solo desarrollábamos los trabajos, también se trataba de conseguir habilidades de emprendedor, es decir, aprender el proceso desde que se te ocurre una idea hasta que la pones en el mercado y contactas con los clientes", aclara el alumno.

"El talento tiene futuro, y el futuro comienza aquí"

El programa, bajo el lema "El talento tiene futuro, y el futuro comienza aquí", finalizó en la mañana del lunes 8 de junio con la presentación de los proyectos finalistas que debían ser ideas que "partían de cero". El jurado especializado entregó los premios, con tres galardones a los proyectos más destacados de la edición. El primer puesto lo consiguió Uno más en casa, el trabajo de David Feijóo, que admite haber sentido en ese momento "una mezcla de euforia, sorpresa y felicidad a la vez".

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NauticOps es el trabajo que recibió el segundo premio, una iniciativa del alumno Abraham Riveiro que desarrolla una solución tecnológica para coordinar las operaciones portuarias en tiempo real. El tercer premio recayó en Valora-T, un trabajo del estudiante Mathías López que propone una aplicación para convertir el teléfono en un sistema de seguimiento que evalúe la salud de los usuarios mediante inteligencia y visión artificial. Este proyecto también ha recibido el galardón a 'reto del vídeo', un premio elegido por votación popular entre los mentores y participantes de la convocatoria de este año.