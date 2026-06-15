Adjudicadas las obras para renovar la zona de deportes de playa de San Pedro de Visma en A Coruña
El proyecto contempla la creación de un nuevo recinto preparado para la práctica de voleibol, playa, balonmano playa, tenis playa y fútbol playa
El Ayuntamiento de A Coruña ha adjudicado las obras de rehabilitación de la zona de deportes de playa de San Pedro de Visma, una actuación que permitirá renvoar y ampliar este espacio deportivo con una inversión de 119.196,82 euros.
El proyecto contempla la creación de un nuevo recinto preparado para la práctica de voleibol, playa, balonmano playa, tenis playa y fútbol playa. La instalación contará con una superficie de juego de unos 1.200 metros cuadrados, con unas dimensiones aproximadas de 30 por 40 metros.
La intervención incluirá mejoras en la calidad del terreno de juego y en el sistema de drenaje, tanto superficial como subterráneo. Para ello, se instalarán colectores en forma de espina de pez que facilitará la evacuación del agua.
También se renovará el cierre perimetral y se colocarán redes de protección para mejorar la seguridad y la funcionalidad del recinto. Además, la zona contará con un nuevo sistema de iluminación LED, compuesto por cuatro báculos de ocho metros de altura, que permitirá el uso de las instalaciones en horario nocturno.
Las obras incluyen asimismo el pintado y recuperación de muros existentes, junto con otras actuaciones de acondicionamiento en el entorno inmediato de la instalación.
Las obras
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