Aquiles Machado dejará la dirección artística de Amigos de la Ópera de A Coruña al finalizar la temporada

Aquiles Machado cerrará en 2026 su etapa como director artístico de la Asociación de Amigos de la Ópera de A Coruña. El artista, que ocupa el cargo desde 2022, finalizará su relación con la entidad una vez concluya la 74º Temporada Lírica.

Durante la etapa al frente de la programación, la asociación destaca que Machado impulsó nuevas actividades, reforzó proyectos como el Curso de Interpretación Vocal y el ciclo de Lírica inclusiva, y promovió propuestas dirigidas a públicos diversos, entre ellas el programa educativo Ópera para niños.

A partir de enero de 2027, la dirección artística de la entidad será asumida por José Luis Jiménez, periodista y crítico musical, con Hugo Álvarez, filólogo y gestor cultural, como adjunto a la dirección.

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Su última programación incluirá el estreno en Galicia de Jenufa, de Leoš Janáček. La temporada también contará con Tosca, de Puccini, que volverá a la escena coruñesa 22 años después de su última representación.