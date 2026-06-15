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El BNG pide informe técnicos sobre la "seria" situación económica del Concello de A Coruña

La formación nacionalista duda de las previsiones de ingresos para 2026 incluidas en un informe político, solicitando análisis técnicos para su validación

Imagen de la conferencia de prensa de Avia Veira

Imagen de la conferencia de prensa de Avia Veira / LOC

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RAC

A Coruña

El grupo municipal del BNG ha reclamado al Gobierno local de A Coruña informes complementarios de los órganos técnicos que asesoran al Pleno antes de dar por resuelta la situación económica del Concello, que la formación nacionalista califica de "seria" tras la liquidación negativa de las cuentas de 2025.

La portavoz del BNG y candidata a la Alcaldía, Avia Veira, defendió en rueda de prensa que el grupo necesita contar con la valoración de la Intervención, la Oficina Orzamentaria y la Tesourería. "Unha liquidación negativa de 12 millóns de euros é unha situación moi seria. Para dala por resolta, precisamos de informes dos órganos que asesoran o Pleno: a Intervención, a Oficina Orzamentaria e a Tesourería", señaló.

Dudas sobre los ingresos de 2026

Según expone el BNG, existe un informe de la Dirección de Área de la Concejalía de Economía que sostiene que no sería necesario elaborar un Plan Económico y Financiero en el Concello. La formación vincula esa conclusión con un decreto del Gobierno central que excepciona el ejercicio 2025 de esa obligación cuando se produce una liquidación negativa.

El grupo nacionalista sostiene, sin embargo, que la Dirección de Área es un órgano de carácter político nombrado por el Gobierno local, por lo que considera necesario que se pronuncien también los órganos técnicos municipales.

El BNG asegura que el informe incluye previsiones de ingresos para el presupuesto de 2026 que generan dudas al grupo municipal. Veira aludió a posibles ingresos derivados del reciclaje de envases de Ecoembes y del plan de inspección de tributos. "Ese informe fai unha previsión de ingresos para o orzamento 2026 que non nos cadra ben, como se fósemos ter moitísimos máis ingresos", indicó. "É certo que vai haber ingresos a maiores pola reciclaxe de envases de Ecoembes e polo plan de inspección de tributos, mais non chegaría aos 12 millóns de euros", añadió.

Residuos y taxi metropolitano

Durante la comparecencia, Veira también rechazó las críticas de la alcaldesa, que acusó al BNG de electoralismo por su posición en el debate del plan municipal de residuos. La representante nacionalista vinculó el cambio de voto de su grupo a la falta de consulta previa por parte del Gobierno local y al anuncio de no apoyar iniciativas mientras no se aclarase la situación económica del Concello.

Veira recordó además que el PP también modificó su posición en la votación del plan municipal de residuos y sostuvo que fue ese grupo el que impidió su aprobación. "E dese actor esqueceuse na súa crítica a alcaldesa", censuró.

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Por último, sobre la propuesta de constituir un área de prestación conjunta del taxi a escala metropolitana, Veira criticó que la alcaldesa no esté dispuesta a reunirse con las entidades del sector. "O BNG desde logo si o fará. A mobilidade só se pode construír con diálogo", concluyó.

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