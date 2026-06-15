La calle Santa Catalina de A Coruña estrena pavimento renovado y más árboles

El Ayuntamiento de A Coruña avanza en las obras de remodelación de los Cantones, con actuaciones ya visibles en la calle Santa Catalina, donde se ha renovado el pavimento del tramo sur para convertirlo en una superficie peatonal y dar continuidad al recorrido a pie desde la plaza de Mina.

Este lunes comezó además la plantación de cinco nuevos árboles, todos ellos carpes blancos: cuatro junto a la Fundación Barrié y uno en el cruce con Durán Loriga. Estos ejempletares se suman a los ya plantados en otras zonas de los Cantones, como el entorno del Obelisco.

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La alcaldesa, Inés Rey, destacó el buen ritmo de los trabajos y recordó que la intervención se ajecuta por fases para reducir las afecciones a la movilidad. También agradeció la paciencia de la ciudadanía durante unas obras que, según señaló, permitirán renovar una de las principales zonas de acceso al centro de la ciudad.