Representantes de la CIG se encierran en la delegación de Sanidade en A Coruña para denunciar la gestión de bajas anunciada por la Xunta: "É unha criminalización das persoas enfermas"

Representantes de la CIG han ocupado de forma pacífica, este lunes, espacios vinculados a la Consellería de Sanidade, en las siete ciudades gallegas, incluida A Coruña, en protesta contra la modificación del Plan de mellora e control da incapacidade temporal, impulsada por la Xunta. Una medida que, según el sindicato, refuerza el papel de las mutuas en la gestión de las bajas médicas.

En A Coruña, los representantes de la central sindical se han concentrado en el departamento territorial de Sanidade, en la calle Durán Loriga. La CIG sostiene que esta reforma puede facilitar que las mutuas ganen capacidad de intervención sobre los procesos de baja y que la Inspección Médica acelere altas laborales cuando considere suficiente la documentación aportada. La CIG enmarca esta medida en una campaña más amplia contra lo que denomina la utilización del «absentismo» como argumento para responsabilizar a los trabajadores del aumento de las bajas, que en la comunidad registran una duración media de 83 días, el doble que la media estatal.

La solución: "mejorar la sanidad pública"

"Esta protesta débese á recente modificación do decreto de calidade sanitaria, que xa anunciou Alfonso Rueda no debate sobre o Estado da Nación. Nós entendemos que é unha criminalización das persoas enfermas, e que a solución ás baixas prolongadas é, desde logo, mellorar a sanidade pública, mellorar a atención especializada e as probas, que é onde realmente se prolongan. E aquí o que se está intentando facer é que as mutuas fagan o mesmo que fan cos accidentes: aliviar a dor e darche a alta en canto poidan xustificalo", aseguró Óscar Calvo, secretario comarcal de la CIG en A Coruña, sobre una medida que, advirtió, es "un cravo no cadaleito da sanidade pública".

"A sanidade pública non só é importante polo que fai, senón polo que representa, o que queremos que sexa a nosa sociedade. Por tanto, nesta 'dereitización' política que estamos a vivir, Alfonso Rueda ponse na cabeza para laminar o Estado de Benestar e a sanidade pública", advirtió Óscar Calvo, secretario comarcal de la CIG en A Coruña, durante el cierre de este lunes en la delegación territorial de Sanidade

"A sanidade pública non só é importante polo que fai, senón polo que representa, o que queremos que sexa a nosa sociedade. Por tanto, nesta 'dereitización' política que estamos a vivir, Alfonso Rueda ponse na cabeza para laminar o Estado de Benestar e a sanidade pública", resaltó Calvo, quien anticipó que la de este lunes no será la "última acción" que llevará a cabo la CIG en este sentido.

Los colegios médicos, en contra

En el marco de esta estrategia del Gobierno gallego de rebajar los niveles de absentismo del mercado laboral gallego, la Administración autonómica ha vuelto a poner sobre la mesa un incentivo económico para aquellos facultativos que logren reducir la duración de las incapacidades temporales no superen los tiempos orientativos fijados por la Seguridad Social.

Galicia es una de las comunidades con menos incidencia de incapacidad temporal y la segunda con menos procesos registrados, según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

Un plus que lleva ya dos años vigente y contra el que se han posicionado en contra el Consello Galego de Colexios Médicos y la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec). El Consello no cuestiona el objetivo de fondo de la Xunta, pues considera «razonable» que las administraciones busquen fórmulas para ganar eficiencia, acortar demoras injustificadas o combatir el fraude y la cronificación de algunos procesos. No obstantem advierte de que esa responsabilidad no puede recaer únicamente sobre la consulta médica.

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Además, si bien reconocen la elevada duración media de las bajas en la comunidad, recuerdan que Galicia es, al mismo tiempo, una de las comunidades con menos incidencia de incapacidad temporal y la segunda con menos procesos registrados, según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).