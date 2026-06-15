El Concello de A Coruña espera cobrar 600.000 euros de deudas de la farmacia de Durmideiras y 785.000 de canon del aparcamiento de Monte Alto

El Ayuntamiento de A Coruña acabó 2015 con un déficit de doce millones de euros, pero un informe de la Concejalía de Economía señala que no será necesario realizar recortes, como pedía el interventor, dada la "evaluación favorable" de los cobros que va a realizar el Concello. Entre otros argumentos, el texto señala que se están tomando medidas para regularizar las concesiones municipales, y que se pueden prever ingresos por inmuebles municipales que saldrán a concurso y por deudas que están pendientes de cobro. Entre todas las citadas en el informe, suman 3,42 millones previstos de cobro. Entre las deudas a recuperar está una de casi 600.000 euros por la farmacia de Durmideiras, y el canon del aparcamiento del mercado de Monte Alto, siempre según el Concello, generará un "mínimo" de 785.000 euros, si bien no se indica en qué plazo.

Según el informe, en 2019, el año en que la alcaldesa Inés Rey empezó su primer mandato, se detectó que no existía "ningún tipo de base de datos, archivo o relación detallada y ordenada" de las concesiones municipales, por lo que la Concejalía de Economía propuso la creación de un servicio municipal de concesiones y patrimonio municipal que, tras "diversas y laboriosas tareas", llevó a una instrucción del año pasado que detalló las concesiones. Se tomaron medidas para regularizar las caducadas o extinguirlas, lo que llevará a nuevos ingresos.

Así, hay operaciones para actualizar y reclamar a deudores de concesiones vigentes: la farmacia de Durmideiras está en fase de "transmisión y pago de deudas", y se prevé ingresar casi 600.000 euros. El aparcamiento de Salgado Torres, en "fase de estudio", podría incluir una transmisión de deuda viva por unos 593.500 euros, y el aparcamiento de Vioño, también en fase de estudio, tiene una deuda de casi 564.000 euros.

Entre los derechos reconocidos y ya liquidados, esto es, dinero que en principio se cobrará, están cerca de 29.300 euros por el aparcamiento de San Rafael, y unos 346.000 por una concesión de Autocares Vázquez. A esto se suman derechos reconocidos aún con la licitación en curso, con casi 59.000 euros por el mercado de San Agustín, otros 10.600 por su segundo piso y unos 45.700 por la plaza de abastos de Monte Alto. Por el mercado de Eusebio da Guarda se van a liquidar aproximadamente otros 302.000 euros, siempre según el Concello.

Concursos que se están ultimando

A esto se suman concesiones que se están ultimando para salir a concurso, y aportarán ingresos "en los próximos meses". Los aparcamientos de María Pita, Mestre Mateo, plaza de Galicia y San Cristóbal se rescatarán y saldrán a concurso "en los primeros meses del segundo semestre" de este año. El polideportivo y la piscina de San Diego y O Castrillón tendrán un canon inicial de 85.000 euros, que las empresas que concurran podrán mejorar.

Del campo de golf de la Torre se prepara el concurso, aunque el documento municipal no cita números, y el aparcamiento de Monte Alto tendrá un "canon inicial previsto de un mínimo de 785.000 euros", siempre según el informe, que fue elaborado por la dirección del área de Administración Xeral.

Ingresos por la intermodal

Además, habrá "otras concesiones municipales que generarán nuevos ingresos con su licitación o renovación" y que no se citan, y está programada la entrada en funcionamiento del parking de la intermodal con un acuerdo pendiente con Adif "para la compensación de los derechos municipales y entrega de un canon".

El informe concluye que no serán necesarios recortes en inversiones o servicios, una posibilidad que motivó una crisis política con el BNG, y señala que, como consecuencia de un real decreto de este mes de junio, tampoco será necesario elaborar un plan económico-financiero por el resultado de 2025.