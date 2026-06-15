El Concello reducirá los trámites y plazos para edificar en el campus universitario de A Coruña

La nueva normativa municipal sobre equipamientos tendrá efectos muy favorables para la Universidade da Coruña, que con la vigente hasta ahora veía muy restringida su capacidad de intervención en los campus de Elviña y A Zapateira. “Hasta ahora la normativa era sumamente acotada y encorsetada, con unos parámetros urbanísticos muy ajustados”, explican fuentes del rectorado, que destacan que para cada licencia urbanística que se solicitaba era necesario elaborar un estudio de detalle para definir los volúmenes de la futura edificación.

La eliminación de ese requisito en la mayoría de los casos cuando se apruebe de forma definitiva el cambio urbanístico supondrá reducir “plazos, trámites y gastos”, según destacan las mismas fuentes.

El concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz, explica que esta modificación comenzó a negociarse con el anterior equipo de gobierno de la Universidade porque el plan parcial del campus, aprobado a principios de los noventa, “hacía como un cómputo de edificabilidad global y era muy compleja la regulación y la tramitación de los proyectos”.

Parcelas independizadas

Con la nueva normativa, cada parcela del campus está independizada y queda “igualada a todo el resto de equipamientos de la ciudad”, según detalla Díaz, de forma que “la indefinición se reduce muchísimo y además se asumen todas las mejoras para el resto de equipamientos”.

El concejal recuerda que los estudios de detalle eran hasta ahora “obligatorios para cualquier ampliación por mínima que fuese”, mientras que en el futuro solo lo serán “para situaciones complicadas que puedan requerirlos, con lo cual en los trámites de licencia se ahorran los nueve o diez meses que tarda en tramitarse un estudio de detalle”.

“No tiene sentido toda la tramitación a la que se veía sometida, para una institución que es fundamental para la ciudad, cuanto más podamos simplificar los trámites, mucho mejor”, sentencia Díaz.