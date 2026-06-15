A Coruña iza la bandera azul en Riazor para inaugurar el verano con la vista puesta en las corrientes y las medusas

El verano ya ha comenzado en las playas de A Coruña. Lo hace este lunes con el tradicional izado de la bandera azul en Riazor, un acto que marca el inicio oficial de la temporada de baño y que este año estuvo acompañado por una imagen muy distinta a la de los días de calor: cielo cubierto, temperaturas suaves y un arenal tranquilo, sin bañistas repartidos por la arena.

Sin embargo, detrás de esa aparente calma, los socorristas ya tienen la vista puesta en los próximos meses. El servicio de vigilancia permanecerá operativo hasta el 15 de septiembre y espera un verano intenso si las buenas temperaturas regresan. "Contamos con que sea un verano bastante activo", explica Cristian Bravo, jefe de playa de Riazor. Su deseo, no obstante, es otro: "Más allá de toda la prevención que tengamos que hacer, esperamos no tener que actuar o hacerlo lo mínimo posible".

La experiencia le dice que los mayores riesgos no suelen estar relacionados con grandes temporales ni con situaciones excepcionales. "En Riazor, uno de los principales peligros son las corrientes de resaca que se forman en determinados puntos del arenal cuando coinciden determinadas condiciones de mar y marea. Las zonas cercanas a las Esclavas o al espigón concentran buena parte de esas situaciones que obligan a extremar la vigilancia", explica el socorrista.

A ello se suman las rocas que quedan al descubierto cuando baja la marea. Muchas personas aprovechan esos momentos para acercarse a ellas o caminar por zonas complicadas, una práctica que puede terminar en caídas, cortes o golpes que requieren asistencia sanitaria.

La llegada de medusas

Los socorristas también mantienen la atención sobre otro fenómeno que se ha repetido en los últimos veranos: la llegada de medusas. Bravo recuerda que durante los tres últimos años aparecieron tanto carabelas portuguesas como otras especies más comunes. Aunque las picaduras más habituales en la zona suelen estar relacionadas con el escarapote, el responsable de Riazor considera probable que las medusas vuelvan a aparecer este verano. "Han llegado durante los últimos años y no hay ningún indicativo para pensar que ahora no vayan a volver. Pero suelen ser más comunes en agosto", señala.

Mientras las playas se llenan progresivamente, el trabajo de los socorristas comienza mucho antes de que aparezcan los primeros bañistas. El equipo llega con antelación para preparar el material y organizar los distintos puestos de vigilancia repartidos por el arenal. La jornada combina observación desde las sillas de vigilancia, recorridos continuos por la playa y rotaciones periódicas para mantener la atención constante durante diez horas de servicio.

Los bañistas curiosos

Además de intervenir en emergencias, los socorristas se han convertido en una referencia para muchos usuarios de la playa. Cada día responden preguntas sobre el estado del mar, los horarios de las mareas, la temperatura del agua o cualquier otra duda relacionada con el arenal. "Hay mucha gente curiosa que viene a preguntarnos de todo. Hay otra gente que se interesa mucho por el tema de la marea, cuando sube, cuando baja; si sabemos las temperaturas o demás. Incluso vienen preguntando por la embarcación, si la alquilamos", comenta entre risas Bravo.

La concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, presidió el acto de izado de la bandera azul y destacó que el reconocimiento vuelve a ondear este verano en Riazor, Orzán-Matadero, Las Lapas, San Amaro y Oza. La edil destacó que la ciudad vuelve a afrontar el verano con todos sus principales arenales distinguidos con bandera azul. "Muy contentos de volver a tener ese reconocimiento, que al final nos está diciendo que estamos haciendo las cosas bien como ciudad en cuanto al mantenimiento y la conservación de nuestros arenales", señaló. Como novedad de este verano, Neire recordó que la nueva explanada del Parrote contará también con servicio de socorrismo.

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Con las banderas ya izadas y los socorristas en sus puestos, A Coruña da por inaugurada una temporada que arranca bajo las nubes, pero con la vista puesta en los miles de bañistas que volverán a llenar las playas durante los próximos meses. El objetivo es el mismo de cada verano: que el trabajo más importante de los socorristas sea, precisamente, el que no se llega a ver.