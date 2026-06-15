Qué hacer en A Coruña por San Juan: sardiñadas, conciertos y programación en los barrios

A Coruña se prepara para celebrar la noche más larga del año con una programación que arrancará ya esta semana en los diferentes barrios de la ciudad. Desde este miércoles 17 de junio, el Concello programa actuaciones para todos los públicos con la iniciativa de artes escénicas ‘Ruada das Xoubas’ que llevará espectáculos de teatro, música, danza, magia y narración oral a los diferentes barrios de la ciudad:

Eirís. Miércoles 17 de junio

18.00h: juegos populares

18:00h: Tigre de papel – Talleres de decoración de sardinas

19:00h: Pérez & Fernández- Nanai da china

Plaza Elíptica. Jueves 18 de junio

18:30 h: Assircópatas- Rogelio iii la fete

Parque de Oza. Jueves 18 de junio

19.00h: A Cova das Letras- Costureiriña bonita

Plaza de Vigo. Viernes 19 de junio

18:30h: Fantoches Baj- A viaxe feliz de Ramón Sanfiz

Plaza de Azcárraga. Viernes 19 de junio

19:00h: Caxoto (A trastenda dos contos)- Unha noite no muiño…

Plaza dos avós, en Monte Alto. Sábado 20 de junio

18:30h- Títeres Alakrán- Pekeno Kabaret de Tolos

Novo Mesoiro. Sábado 20 de junio

19:00h – Maga Fani/Martín Camiña Ilusionista- 2 ilusionistas cos pés na rúa

Plaza dos Mariñeiros. Domingo 21 de junio

18:30h – Dani García- Flash!

Escalinata de la Domus. Domingo 21 de junio

19:00h- Os Náufragos Teatro- Hugo

Praza Pablo Iglesias. Lunes 22 de junio

18:30h: Brais das Hortas- Comisión de festas

Plaza de la Tolerancia. Lunes 22 de junio

19:00h: Inma Soto- Sinfonía de contos. Nós tamén (queremos) navegar!

Campo da Leña. Martes 23 de junio

11:00h: Xogos populares

11:00h: Tigre de papel – Taller de decoración de sardinas

11:00h: Taller de hierbas de San Xoán

12:30h: Caramuxo Teatro

Sardiñadas y churrascadas

Las sardinas y el churrasco serán los protagonistas durante toda la jornada del 23 de junio. A pocas semanas de la celebración, en las pescaderías de A Coruña escaseaba el producto. Aunque el precio se situaba ya entre los seis y los ocho euros en el mercado de la plaza de Lugo, no impedía que los vecinos se asegurasen de poder celebrar las tradicionales sardiñadas, todo un emblema de la festividad.

Parrilladas y sardinas en San Juan en A Coruña. / 13fotos

El Concello permitirá organizar churrascadas y sardiñadas desde el viernes 12 y hasta el 29 de junio, ambos incluidos. Los interesados deberán presentar una comunicación por escrito al Área de Seguridad Ciudadana, con una antelación mínima de 48 horas. Habrá que mantener una distancia mínima de diez metros en relación a los árboles y solo podrán encenderse entre las 13.00 y las 16.00 horas, y entre las 20.00 y las 00.00 horas.

El Concello establece zonas de exclusión donde no se podrán encender fuegos de ningún tipo: el trazado del oleoducto, el gasoducto de alta presión, el parque de Bens -incluida la playa de Bens-, el monte de San Pedro, los jardines de Méndez Núñez, los jardines de San Carlos, la plaza de las Bárbaras y el entorno de la Torre de Hércules -incluido el merendero y la playa de As Lapas, así como las calas de Moros y Adormideras-.

También establece limitaciones en zonas de especial cuidado como la plaza de Azcárraga, bajo el arbolado; San Pedro de Mezonzo, zona de arbolado hacia la ronda de Nelle; la zona de arbolado del barrio de las Flores; el parque de Santa Margarita; la zona de arbolado frente a la estación de autobuses en la calle Caballeros, el campo da Leña, el campo de Marte y la plaza de Monforte.

Conciertos

Concierto del ciclo Noites do Porto en el muelle de la Batería. / Andrea Sánchez

El festival ‘Noites do Porto’ convertirá este año la noche más señalada del calendario coruñés en una romería indie que se celebrará en el muelle de la Batería. El músico Xoe López será la estrella de esta ‘noite meiga’ con un concierto a partir de las 00.00 horas para presentar su nuevo disco, Oniria Popular, y rememorar los grandes himnos de su trayectoria.

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El recinto portuario abrirá sus puertas a las 21.00 horas con una sesión DJ que dará la bienvenida antes del concierto a cargo del dúo Sabela Caamaño y Antía Ameixeiras, a las 22.00 horas. El público podrá disfrutar de propuestas gastronómicas donde no faltarán las sardinas y el churrasco. Las entradas pueden adquirirse en Ataquilla y Ticketmaster a partir de 38,50 euros.