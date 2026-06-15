De A Maestranza a Alfonso Molina: el Ayuntamiento de A Coruña calcula que las expropiaciones para nuevos equipamientos le costarán más de cinco millones

La modificación de la norma del plan general de urbanismo de A Coruña que regula los equipamientos públicos y privados, aprobada inicialmente y pendiente del visto bueno definitivo de la Xunta, incluye la cuantificación de las expropiaciones de terrenos y edificaciones que serán necesarias para la ejecución de nuevas instalaciones municipales de este tipo. El estudio económico realizado por el Concello calcula que habrá que efectuar una inversión de más de cinco millones de euros para hacer posible estas actuaciones, para cuya ejecución todavía no hay una fecha concreta.

De los 5.093.907 euros en que los técnicos municipales valoran las expropiaciones precisas, más de la mitad corresponden al coste de adquisición de la parcela de A Maestranza que todavía pertenece al Ministerio de Defensa. Otras dos fincas situadas en la zona fueron vendidas a la inmobiliaria Lipromo para la construcción de viviendas, pero esta no obtuvo comprador en las subastas efectuadas ante la existencia de restos arqueológicos en el subsuelo.

La tasación de esa finca, de 1.830 metros cuadrados de superficie, es de 3.118.320 euros, aunque el Concello prevé que, además de mediante una expropiación, también pueda adquirirse a través de una permuta por una propiedad municipal, en ambos casos de carácter forzoso. Otra fórmula prevista para hacerse con la parcela es su cesión gratuita.

El Concello decidió en 2022 recalificar la finca como espacio libre público para impedir que pudiera construirse en ella e introdujo este cambio en la tramitación que ya entonces se realizaba de la normativa sobre equipamientos. Pero un año más tarde el Ministerio de Transportes incluyó ese terreno entre los que compraría a Defensa para construir viviendas públicas, lo que llevó al Concello a variar su propuesta y plantear que pasara a ser suelo para vivienda dotacional pública.

El Gobierno local respaldó la iniciativa del central asegurando que el edificio con 77 pisos proyectado “no afectaría a los restos arqueológicos de la antigua muralla”, pero cuando la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta examinó la propuesta municipal, expresó su oposición al estimar que esa actuación sería “incompatible con la preservación del Bien de Interés Cultural que existe en la misma”, en referencia a los restos de la muralla.

Esa determinación hizo que el cambio del plan general recuperase la calificación del suelo como espacio libre público, aún pendiente de su aprobación definitiva. El Gobierno local no se ha pronunciado sobre cómo piensa adquirir la finca ni cuándo piensa hacerlo, mientras que Defensa siempre ha manifestado su voluntad de obtener ingresos a cambio de la misma.

Antiguo edificio de Telefónica

La segunda de las expropiaciones que figuran en el estudio económico sobre los nuevos equipamientos es la del antiguo edificio de Telefónica en la calle San Andrés, cuantificada en 1.462.500 euros. El Concello pretende que el inmueble acoja en el futuro instalaciones municipales, pero también en este caso carece de una previsión para su compra.

La recalificación del edificio como equipamiento parte de la necesidad de crear dotaciones para este fin en el barrio de la Pescadería tras la subsanación del error cometido en el plan general al destinar para ello dos inmuebles de viviendas de la calle Panaderas. Tras la corrección de ese fallo, se optó por la vieja sede de Telefónica como nuevo equipamiento, pero para entonces ya había sido comprado por Inveravante, sociedad de la familia Jove Santos, que presentó alegaciones a la propuesta municipal ante el perjuicio que entiende que le causará.

Campo de rugby

La construcción de un campo de rugby en San Vicenzo de Elviña es el siguiente proyecto de equipamiento que tendrá un mayor coste en cuanto a expropiaciones, aunque ya a mucha distancia, puesto que serán solo 388.047 euros para 36.300 metros cuadrados. La instalación, aunque estará situada junto al campus universitario, será de propiedad municipal y pretende saldar la deuda del Concello con los equipos de rugby de la ciudad, que no disponen de una instalación específica para este deporte. El proyecto se emplaza en una finca entre la gasolinera de Alfonso Molina y el arranque de la avenida de Nueva York, acceso a A Zapateira.

"Siempre hubo la necesidad de un estadio de rugby en la ciudad, porque que el CRAT y otros equipos tienen mucho arraigo en A Coruña y están usando unos campos casi prestados en la Torre", explica el concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz, quien añade que la ubicación planteada se debe a que el CRAT "tiene vinculación con la Universidade da Coruña y era un espacio idóneo para el campo".

Esos terrenos formaban parte del plan especial para ampliación del campus, pero el rectorado expuso al Concello que en la actualidad esa iniciativa no es necesaria porque pretendía la creación de un parque tecnológico que considera que ya se ha creado en la Ciudad de las TIC, según detalla el responsable de Urbanismo.

Las otras dos expropiaciones para equipamientos tienen un valor mucho más reducido. La adquisición de 1.060 metros cuadrados para la ejecución de un vial junto al colegio Eirís se calcula en 106.000 euros, mientras que la de 3.500 metros cuadrados para la ampliación del colegio público de Novo Mesoiro tiene un coste estimado de 19.040 euros.