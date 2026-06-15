La 'factura' de las huelgas de médicos en A Coruña: más de 420 cirugías y 17.000 consultas suspendidas en los hospitales en lo que va de año

Más de 420 cirugías, 17.000 consultas hospitalarias, casi 5.000 citas de Atención Primaria y 1.785 pruebas (excluídas las de laboratorio) suspendidas en lo que va de año es la factura que se han cobrado, en el área sanitaria de A Coruña y Cee, las sucesivas huelgas de médicos convocadas a nivel nacional contra el Estatuto Marco promovido por el Ministerio de Sanidad.

Los paros semanales de los facultativos obligaron a posponer, entre enero y mayo, más de 24.150 actos médicos en la demarcación coruñesa, casi el 10% del total afectado en el Servizo Galego de Saúde (Sergas), donde las huelgas de ese colectivo profesional provocaron la cancelación de cerca de 245.000 operaciones, consultas y pruebas diagnósticas.

Unas movilizaciones que se han retomado esta semana y que amenazan con escalar a paro indefinido, a partir del próximo otoño, si Sanidad no retrocede --hace poco más de una semana, el Gobierno dio luz verde al anteproyecto del Estatuto Marco que regula las condiciones de los profesionales sanitarios-- y tiene en cuenta las demandas de los médicos, quienes consideran que la propuesta ministerial no responde a las particularidades de su profesión y reclaman una regulación específica.

El Chuac ha liderado, este lunes, el seguimiento del paro en Galicia, con casi un 25% en el turno de mañana y un 2,68%, en el de tarde. En Atención Primaria, la participación se desplomó, sin embargo, por debajo del 1%, en el turno de mañana, mientras que, en el de tarde, "no tuvo seguimiento asistencial", según los datos facilitados por el Sergas.

Los sindicatos médicos insisten en que son los "únicos profesionales del sistema sanitario" que realizan, de manera habitual, "dobles jornadas" mediante guardias que "pueden alcanzar las 17 o incluso las 24 horas de duración" y que, según denuncian, "no computan adecuadamente" para la vida laboral

Alrededor del 15% de los profesionales sanitarios

Tal y como recuerdan las organizaciones sindicales --en Galicia, respaldan las protestas los sindicatos O'Mega (Facultativos Independientes de Galicia) y Simega (Sindicato Médico de Galicia)--, los facultativos representan alrededor del 15% de los profesionales sanitarios, pero asumen "la máxima responsabilidad asistencial" y están sometidos a "jornadas laborales especialmente exigentes".

Los sindicatos médicos insisten en que son los "únicos profesionales del sistema sanitario" que realizan, de manera habitual, "dobles jornadas" mediante guardias que "pueden alcanzar las 17 o incluso las 24 horas de duración" y que, según denuncian, "no computan adecuadamente" para la vida laboral.

La Consellería de Sanidade urge al departamento que dirige Mónica García a "encontrar una solución" definitiva al conflicto con los facultativos

En este contexto, la Consellería de Sanidade volvió a urgir, este lunes, al departamento que dirige Mónica García a "encontrar una solución" definitiva al conflicto con los facultativos. "Y esa solución pasa, de manera prioritaria, porque la ministra de Sanidad tenga en cuenta al colectivo médico", incidieron desde Sanidade, antes de "lamentar la posición de soledad absoluta" en la que, advirtieron desde la Consellería, se encuentra García, "que tiene en contra tanto a los profesionales como a los sindicatos y las comunidades autónomas", así como a "los miles de pacientes afectados", subrayaron.

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Concentración de médicos, junto a la entrada principal del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac), en el marco de la huelga nacional convocada para urgir un Estatuto Marco propio para el colectivo. / Carlos Pardellas

"No puede ser modificado por las autonomías"

"Todas las comunidades coinciden en que el Gobierno central es la administración competente para modificar y aprobar el Estatuto Marco", aseguraron desde Sanidade, sobre una normativa en materia laboral que "no puede ser modificada o aprobada por las autonomías para incluír las reclamaciones" que los médicos, hicieron hincapié desde la Consellería, "le están demandando al Gobierno central".