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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 15 de junio

Dos citas destacadas en la agenda cultural y de ocio en la ciudad para hoy

Fórum Metropolitano de A Coruña.

Fórum Metropolitano de A Coruña. / LOC

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RAC

A Coruña

Presentación de ‘Hipnose Encarnada’

El autor Ramiro Torres, contrayectoria en la poesía gallega contemporánea, presenta su último poemario, en una sesión con posterior coloquio.

19.00 horas. Fórum Metropolitano (Río Monelos, 1)

Acto sobre violencia en las redes sociales

La librería Galgo Azul organiza una nueva edición de Círculos Cotiáns, esta vez un encuentro librecon escucha activa sobre la violencia en redes sociales.

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19.00 horas. Librería Galgo Azul (Avenida Gramela, 16-18)

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