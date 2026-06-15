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Luar Na Lubre celebra 40 años de carrera y presenta su nuevo disco en A Coruña

El evento tendrá lugar en Portas Ártabras a las 20.00 este miércoles y contará con la presencia de varios miembros del grupo

Concierto de Luar na Lubre en la plaza de María Pita

Concierto de Luar na Lubre en la plaza de María Pita / CARLOS PARDELLAS

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RAC

A Coruña

La banda de referencia de la música folk gallega a nivel internacional, Luar Na Lubre, presenta este miércoles su último trabajo, Lubre - 40 aniversario, en A Coruña, ciudad en la que se fundó en 1986, dentro del espacio Portas Ártabras a partir de las 20.00 horas. Después de cuatro décadas de trayectoria profesional, veinte álbumes y más de 2.500 conciertos, el grupo lanza un nuevo trabajo discográfico con 13 temas inéditos y una treintena de colaboraciones. En el acto de presentación participarán varios miembros de la banda acompañados por la filóloga Dolores González, el antropólogo Lois Ladra y el escritor, historiador y arqueólogo Felipe-Senén López.

Lubre - 40 aniversario ve la luz en plena celebración de cuatro décadas de trayectoria de la banda. La gira conmemorativa comenzó el pasado mes de marzo con un exitoso concierto en Ourense, continuó por diferentes ciudades de España y América, y seguirá durante los próximos meses por distintos lugares de la geografía gallega, española e internacional. Actualmente, la agrupación está formado por Bieito Romero (gaitas, acordeón y zanfona), Nuria Naya (violín), Patxi Bermúdez (bodhrán y tambor), Pedro Valero (guitarra acústica y bouzouki), Xavier Ferreiro (percusiones y efectos), Xan Cerqueiro (flautas), Brais Maceiras (acordeón), Cristina López (voz) y Bieito Romero Diéguez (gaitas y punteros).

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El nuevo trabajo sale a la luz de la mano de Baía Edicións, apenas un año después de que la Real Academia Galega incorporara el término lubre a su diccionario, una propuesta impulsada por Bieito Romero como una forma de recuperar y reconocer el valor histórico y literario de esta palabra, que también da nombre a la emblemática formación musical. La primera referencia que Bieito Romero tuvo de este término fue a través del diccionario de Xosé Luis Franco Grande, cuya hija, Navia Franco Barreiro, promovió desde el principio, junto al propio Romero, la campaña para la inclusión de lubre en el Diccionario de la Real Academia Galega.

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