El muelle de Calvo Sotelo de A Coruña cierra al público por el montaje de los conciertos de verano

El muelle de Calvo Sotelo de A Coruña permanecerá cerrado desde este lunes al acceso público y al tránsito peatonal por motivos de seguridad, coincidiendo con el inicio del montaje de los escenarios y demás infraestructuras para los conciertos y festivales previstos este verano.

El recinto acogerá actuaciones de Xoel López, Caamaño & Ameixeiras, Barry B, Vera Fauna, Coti, Monsiuer Periné, Alejandro Sanz, Romeo Santos & Prince Royce, así como de los festivales Morriña Fest y Recorda Fest.

La Autoridad Portuaria prevé reabrir el muelle al uso ciudadano una vez finalicen los trabajos de desmontaje de los eventos estivales. Este espacio está abierto a la ciudadanía desde noviembre de 2022, tras dejar de tener tráfico de mercancías.

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