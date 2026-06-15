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El muelle de Calvo Sotelo de A Coruña cierra al público por el montaje de los conciertos de verano

El espacio se abrirá al uso ciudadano una vez finalicen los eventos estivales

Un concierto en el muelle de Calvo Sotelo el pasado verano. | // LOC

Un concierto en el muelle de Calvo Sotelo el pasado verano. | // LOC

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RAC

A Coruña

El muelle de Calvo Sotelo de A Coruña permanecerá cerrado desde este lunes al acceso público y al tránsito peatonal por motivos de seguridad, coincidiendo con el inicio del montaje de los escenarios y demás infraestructuras para los conciertos y festivales previstos este verano.

El recinto acogerá actuaciones de Xoel López, Caamaño & Ameixeiras, Barry B, Vera Fauna, Coti, Monsiuer Periné, Alejandro Sanz, Romeo Santos & Prince Royce, así como de los festivales Morriña Fest y Recorda Fest.

La Autoridad Portuaria prevé reabrir el muelle al uso ciudadano una vez finalicen los trabajos de desmontaje de los eventos estivales. Este espacio está abierto a la ciudadanía desde noviembre de 2022, tras dejar de tener tráfico de mercancías.

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