El muelle de Calvo Sotelo de A Coruña cierra al público por el montaje de los conciertos de verano
El espacio se abrirá al uso ciudadano una vez finalicen los eventos estivales
El muelle de Calvo Sotelo de A Coruña permanecerá cerrado desde este lunes al acceso público y al tránsito peatonal por motivos de seguridad, coincidiendo con el inicio del montaje de los escenarios y demás infraestructuras para los conciertos y festivales previstos este verano.
El recinto acogerá actuaciones de Xoel López, Caamaño & Ameixeiras, Barry B, Vera Fauna, Coti, Monsiuer Periné, Alejandro Sanz, Romeo Santos & Prince Royce, así como de los festivales Morriña Fest y Recorda Fest.
La Autoridad Portuaria prevé reabrir el muelle al uso ciudadano una vez finalicen los trabajos de desmontaje de los eventos estivales. Este espacio está abierto a la ciudadanía desde noviembre de 2022, tras dejar de tener tráfico de mercancías.
Llegada de cruceros
El Puerto de A Coruña continúa recibiendo cruceros. Este lunes ha llegado el Viking Mars, que permanece atracado en el muelle de Trasatlánticos. Ayer se produjo la primera escala del crucero de exploración Douglas Mawson, que recaló junto al Seven Seas Grandeur. Además, a lo largo de esta semana también visitarán la ciudad el Liberty of the Seas, el Viking Mira y el Crown Princess.
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