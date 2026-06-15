El Xokas y Zazza el Italiano graban juntos en un barrio de A Coruña y causan revuelo entre los vecinos

Un barrio de A Coruña se ha convertido en el protagonista del día. Al menos, en las redes sociales, donde ya circulan vídeos de una de las visitas que ha causado revuelo en el vecindario.

Y es que hasta el lugar se han desplazado Zazza el Italiano y El Xokas, dos creadores de contenido que, juntos, suman casi 8 millones de seguidores tan solo en TikTok. En los clips se les puede ver grabando juntos en As Rañas, rodeados de vecinos y curiosos con los que se han sacado fotografías.

El influencer conocido como Zazza (Federico Zompicchiatti) suele centrar su contenido en zonas vulnerables, afectadas por la precariedad o con población en riesgo de exclusión. En esta ocasión, y para su grabación en tierras coruñesa, parece estar colaborando con El Xokas (Joaquín Domínguez), un creador gallego que saltó a la fama con sus directos sobre videojuegos en Twitch y que ha ganado relevancia en redes con sus opiniones sobre la actualidad social y política.

El rodaje de El Xokas y Zazza el Italiano en As Rañas

La llegada de los creadores de contenido ha sorprendido a los vecinos de As Rañas, que se han arremolinado alrededor de los influencers para salir en lo que, presumiblemente, será un vídeo sobre el barrio. Allí estuvieron hablando con los residentes y grabando algunos de los elementos que les enseñaban.

Aunque aún se desconoce cuál será la temática del contenido, es posible que esté relacionado con las condiciones del lugar, cuya precariedad denunciaron en junio de 2025 los residentes a LA OPINIÓN DE A CORUÑA. En aquel momento, sus habitantes criticaron la insalubridad de algunas de las zonas, así como la dificultad para desplazarse en transporte público o acceder a servicios básicos como la farmacia, lo que resultaba especialmente perjudicial para las personas mayores o con movilidad reducida, ya que muchas veces hay que atravesar puntos peligrosos por los que pasan coches o hay basura.

Esta precariedad suele ser, precisamente, la protagonista de los vídeos de Zazza el Italiano, que invita en la descripción de su canal de TikTok a acompañarle "a los barrios más peligrosos del mundo". Su cámara ha recorrido ya medio mundo, pasando por países como Uruguay, Jamaica o los callejones de Rocinha en Brasil, aunque también ha mostrado la otra cara de la moneda compartiendo, por ejemplo, su reciente experiencia en una de las cafeterías más exclusivas de Florida.

Con la ayuda de El Xokas, todo apunta a que ahora mostrará un pedazo de A Coruña en sus redes sociales. Y no será el primero, porque tanto la ciudad como la propia provincia ya han recibido a varias personalidades del mundillo de Internet en los últimos meses.

Por sus calles han pasado, por ejemplo, la influencer y diseñadora Rocío Osorno -con más de 2 millones de seguidores- y el youtuber gastronómico Seazar Blue. También la han visitado los conocidos en redes como Cenando con Pablo y Champi Muros, que acudieron juntos a comer a un prestigioso asador en Porto do Son.