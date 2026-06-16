Así afectará al tráfico de A Coruña el cambio de sentido en la calle Río en San Pedro de Visma

El Concello de A Coruña cambiará en los próximos días el sentido de circulación de la calle Río, en el núcleo de San Pedro de Visma, con el objetivo de reducir el tránsito de vehículos y mejorar la seguridad vial en esta zona del barrio.

La medida afectará a una vía estrecha y próxima a viviendas, donde actualmente ya existen limitaciones de velocidad de entre 10 y 30 kilómetros por hora. Según explicó la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, el cambio ha sido trasladado a la asociación vecinal de la zona y responde a demandas relacionadas con la seguridad peatonal.

La conexión de la calle Río

La calle Río conecta Visma de Arriba con la ronda de Outeiro, a la altura del aparcamiento de Mariñeiros. De acuerdo con el Concello, su configuración actual favorece que vehículos procedentes de San Pedro de Visma y Os Rosales utilicen este recorrido como atajo para llegar la ronda, lo que incrementa el tráfico en la parte baja de barrio.

Con la modificación prevista, la calle Río pasará a tener sentido de subida, con acceso desde la ronda de Outeiro hasta el cruce con la calle Barral. El Gobierno local sostiene que este cambio permitirá absorber el tráfico de residentes de las calles Río, Cuesta y Seavella, al tiempo que desviará el tránsito que hasta ahora bajaba pro ese entorno hacia el ramal de Barral, con salida al Pavo Real.

Plan de actuación

El plan de actuación incluye el pintado de nueva señalización horizontal, la instalación de señales verticales adaptadas al nuevo sentido de circulación y la delimitación de recorridos peatonales sobre la plataforma única de la calle Río, separados de la calzada mediante balizas.

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Díaz señaló que los vecinos de Os Rosales que utilizaban este itinerario podrán acceder a la ronda de Outeiro a través de Manuel Azaña. A medio plazo, el Concello prevé que también puedan hacerlo mediante la futura rotonda de la ronda Real Club Deportivo.