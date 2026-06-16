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El barrio de O Ventorrillo de A Coruña celebra su Orgullo LGTBIQ+: música, espectáculo drag y churrascada

El evento será este sábado 20 de junio y arrancará a las 13.30 horas con una sesión vermú

Imagen de archivo de la bandera LGTBI.

Imagen de archivo de la bandera LGTBI. / Patrick Pleul

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RAC

A Coruña

El barrio de O Ventorrillo celebrará este sábado 20 de junio la cuarta edición del Ventorrillo Orgulloso, una jornada vinculada al Orgullo LGTBIQ+ que reunirá en A Coruña música, actuaciones drag, actividades vecinales y hasta una churrascada bajo el lema 'Orgullo de barrio, orgullo de todes'.

La programación comenzará a las 13.30 horas con una sesión vermú a cargo de The Feedback. Por la tarde, a las 17.30 horas, está previsto el primer pase del espectáculo de la drag La Brillos, que repetirá una hora después.

Entre ambas actuaciones, a las 18.00 horas, se leerá el manifiesto de los colectivos LGTBIQ+. Tras este momento revindicativo y el nuevo pase de La Brillos, la jornada continuará a las 19.15 horas con la actuación de Zeltia y May.

El programa incluye también una churrascada organizada por Distrito Ventorrillo FS, un mercadillo de artesanía y la presencia del furgón VIHxía móvil, destinado a la realización de pruebas rápidas.

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Además, durante la celebración se podrá ver una exposición de murales realizados por Yanina Torres y Brais Rodríguez entre los años 2023 y 2026.

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