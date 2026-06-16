Los cruceros pagarán este año 800.000 euros por la tasa turística de A Coruña: el sector reclama usarlo para promocionar la ciudad

Cuando elaboró los presupuestos de 2025, el Gobierno local estimó que ingresaría 2,5 millones de euros por la tasa turística, pero este nuevo impuesto solo se implantó parcialmente a finales de septiembre, y, aunque el Concello aún tiene pendiente concretar posibles cobros a usuarios de pisos turísticos, los primeros cálculos de ingresos apuntan a algo más de 450.000 euros. Este año repite la previsión de 2,5 millones, pero ya ha empezado a cobrar la tasa a los cruceros, exentos el ejercicio pasado, con unos ingresos estimados en unos 800.000 euros. Los huéspedes de hoteles y viviendas de uso turístico sumarán en el primer semestre otros 900.000, de acuerdo con documentación municipal. El sector turístico llevó la tasa a los tribunales y la patronal hotelera reclama al Concello que los fondos sirvan para promocionar la ciudad, mientras que fuentes de los consignatarios afirman que el pago puede llevar a buques a otros puertos.

"Se dice que por el euro y medio que paga cada pasajeros nadie se va", señala el responsable de la terminal de cruceros y director general de la consignataria Rubine e Hijos, Luis del Moral, pero "para un barco de pasajeros son 6.000 euros, cuando estar unas horas en el puerto ya le cuesta 40.000". Según afirma el consignatario, A Coruña "no está tensionada turísticamente", y los barcos que atracan "ya pagan por tirar la basura, por tomar agua, por atracar, por el control de la terminal, porque baje el pasajero a la ciudad".

"Perdimos el punto de información"

Del Moral afirma que, en una visita a Miami con el concejal de Turismo se encontraron con compañías que dijeron que podían pagar la tasa, pero preguntaron si se iba a invertir para mejorar el turismo de cruceros, y el edil "no dio respuesta". "Antes había un punto de información en la terminal", recuerda, pero ahora ha desaparecido.

De acuerdo con información de Luis del Moral, Vigo no aplicará la tasa turística proyectada a cruceros, si bien fuentes consultadas por este diario afirman que sí se cobrará, a partir de julio de 2027. Sin embargo, se abonarán 1,2 euros por pasajero, en vez de los 1,5 de A Coruña, y Vigo puede ser "el beneficiario" de cambios de escalas, aunque puntualiza que "todavía no" sabe de movimientos de este tipo. La tasa, en su opinión, "no tiene sentido, por eso la tenemos en el juzgado, los cruceristas ya dejan mucho dinero en la ciudad, consumen y compran".

Fondos para promocionar el turismo de congresos

El presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, insiste en que "no se dan las razones que la ley establece que tienen que tener lugar para que se aplique en nuestro concello". Según defiende, por ley el 80% de lo recaudado debería ir a "comercialización y sostenibilidad", y la patronal apuesta porque, si la tasa no se retira como pide en los tribunales, los fondos sirvan para promocionar la ciudad y "sostener y ayudar al Convention Bureau y al Consorcio de Turismo". Los fondos servirían para que estos organismos promocionasen el turismo de congresos, que, defiende, ha funcionado bien en los últimos años para crear actividad para el sector en meses tradicionalmente bajos.

Los hoteles llevan recaudando la tasa a sus clientes desde finales de septiembre, y Collazos insiste en que solo tuvieron un mes para adaptarse. "Hubo muchísimas molestias en principio, el comienzo fue muy problemático y tuvo grandes costes para el sector", afirma, con inversiones para incluir la tasa en los programas informáticos, refuerzos de personal y gastos de seguridad "más elevados". Fue "un desembolso muy importante", afirma, y señala que el Concello reconoció "que el 100% de los integrantes de Hospeco habían cumplido el plazo".