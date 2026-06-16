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Estrella Galicia lanza una edición especial por San Juan

Estará disponible en establecimientos de hostelería de Galicia y en otras comunidades donde también se celebra la popular festividad

Estrella Galicia celebra San Juan con una edición especial para hostelería.

Estrella Galicia celebra San Juan con una edición especial para hostelería. / LOC

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RAC

Estrella Galicia anuncia el lanzamiento de una edición especial dedicada a una de las fiestas populares más arraigadas del inicio del verano, que está vinculada "al encuentro, la gastronomía y la vida en la calle”. Se trata de un homenaje a la noche de San Juan que estará disponible exclusivamente en establecimientos de hostelería de Galicia y en otras comunidades que comparten esta misma tradición con fuerte arraigo cultural y social. La compañía busca estar presente así en las plazas, calles, espacios abiertos y puntos de encuentro de quienes se reúnen alrededor del fuego, la música y la convivencia.

San Juan es una de esas celebraciones que forman parte del imaginario colectivo y que se viven de una manera muy especial en muchos territorios. Con esta edición queremos rendir homenaje a una tradición que une gastronomía, cultura popular y momentos compartidos alrededor de una mesa”, señala Paloma Freire, Brand Manager de Estrella Galicia.

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El nuevo lanzamiento, destinado a la hostelería, forma parte de un plan que pone el foco en la singularidad de cada territorio y adapta sus propuestas a los hábitos de consumo y a la cultura gastronómica de cada región.

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