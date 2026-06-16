Estrella Galicia lanza una edición especial por San Juan
Estará disponible en establecimientos de hostelería de Galicia y en otras comunidades donde también se celebra la popular festividad
Estrella Galicia anuncia el lanzamiento de una edición especial dedicada a una de las fiestas populares más arraigadas del inicio del verano, que está vinculada "al encuentro, la gastronomía y la vida en la calle”. Se trata de un homenaje a la noche de San Juan que estará disponible exclusivamente en establecimientos de hostelería de Galicia y en otras comunidades que comparten esta misma tradición con fuerte arraigo cultural y social. La compañía busca estar presente así en las plazas, calles, espacios abiertos y puntos de encuentro de quienes se reúnen alrededor del fuego, la música y la convivencia.
“San Juan es una de esas celebraciones que forman parte del imaginario colectivo y que se viven de una manera muy especial en muchos territorios. Con esta edición queremos rendir homenaje a una tradición que une gastronomía, cultura popular y momentos compartidos alrededor de una mesa”, señala Paloma Freire, Brand Manager de Estrella Galicia.
El nuevo lanzamiento, destinado a la hostelería, forma parte de un plan que pone el foco en la singularidad de cada territorio y adapta sus propuestas a los hábitos de consumo y a la cultura gastronómica de cada región.
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