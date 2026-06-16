De la Sagrada Familia de A Coruña a un departamento nuevo en Zara USA: "En la facultad trabajaba 15 horas al día y luego tenía que conseguir becas de las que no podía prescindir"

"Desde pequeño siempre me interesó la política, el funcionamiento de las instituciones y el ayudar a la gente", confiesa Gabriel Rodríguez, el joven coruñés que ha traspasado fronteras gracias a la beca de la Fundación Rafael del Pino. Hace apenas unas semanas, Rodríguez se graduó tras cursar un máster de Administración Pública en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales (SIPA) en la Universidad de Columbia. "Nací en Uruguay y con cinco años me mudé a Coruña, a la zona de la Sagrada Familia, porque mi abuelo era de Ferrol", explica Rodríguez. Su formación comenzó en la Universidad de A Coruña, donde cursó un grado de Derecho que alternaba con su carrera deportiva en atletismo. "Por las mañanas estudiaba, a la tarde iba a clase y por la noche entrenaba. Durante la semana no me daba tiempo a quedar", comentaba el joven coruñés que recibió múltiples méritos académicos por sus buenas calificaciones a lo largo de su formación educativa.

"Me tomo mi puesto con responsabilidad y humildad"

Tras finalizar la carrera, Rodríguez realizó su primer máster en la Universidad de Navarra, que lo llevó a trabajar como abogado en Uría Méndez en Madrid, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Europa. "Rápidamente me di cuenta que era un trabajo chulo, pero que no era para mí a largo plazo", confiesa. A pesar de ello, uno de sus mayores logros en el ámbito de la abogacía fue el hecho de convertirse en el miembro más joven jamás elegido para la junta directiva del Colegio de Abogados de Madrid, al que todavía pertenece. "Me ofrecieron el puesto para acercar el Colegio de Abogados a los jóvenes y yo tenía cierta preocupación por los derechos e intereses de la juventud", explica Gabriel Rodríguez, "me tomo mi puesto con responsabilidad y con humildad".

El joven coruñés acabó barajando otras opciones profesionales. La política, el funcionamiento del Estado y la manera de operar de las instituciones eran temas que le apasionaban desde siempre. "En su momento probé la política estudiantil, donde negociábamos leyes y estábamos cerca de instituciones", comenta Rodríguez, que acabó descubriendo los conocidos como public affairs (la política desde un ámbito privado). "Me gustaba porque era una manera de tratar temas públicos sin presión ni dependencia de afectar a la sociedad", declara, "contacté con directores de public affairs de empresas y me recomendaron formarme en los mejores másteres, que están en Estados Unidos". El joven optó por marcharse para "buscar más salidas y salir de las rutinas", por lo que investigó sobre becas y universidades hasta dar con la Fundación Rafael del Pino y el máster en la Universidad de Columbia. "Hice todo el máster becado, la mitad pagada por la fundación y la otra mitad por la universidad", destaca.

"La entrada en la facultad fue una etapa dura, ya que trabajaba quince horas al día y luego tenía que preparar procesos y escritos para conseguir becas de las que no podía prescindir", confiesa Rodríguez. Durante su formación en Columbia estos últimos años, ha estado más cerca del trabajo académico. "Es un ámbito que requiere leer, contrastar, tener paciencia y ser capaz de pensar los posibles contraargumentos", explica. Uno de sus trabajos más destacados lo llevó a cabo como asistente de investigación en un proyecto interinstitucional (con las Universidades de Princeton y Cardiff) donde pudo examinar el papel de la inteligencia artificial rusa y la guerra tecnológica en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024. Ahora, Rodríguez prioriza el ámbito empresarial y privado, aunque no descarta "realizar a largo plazo un doctorado sobre política". "Cuando tenga algo que aportar iré a la política pública", confiesa.

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"Estoy consiguiendo la mejor forma de mí mismo"

Gabriel Rodríguez trabaja actualmente en Nueva York en el departamento de public affairs de Zara USA. "Yo buscaba prácticas e Inditex necesitaba gente para su nuevo proyecto", explica, "fue crear un departamento de cero". Rodríguez confiesa sentirse cómodo, escuchado y con bastante autonomía, aunque también "con mucha responsabilidad". El lanzamiento del nuevo departamento de public affairs ha permitido fortalecer la presencia institucional de la empresa en uno de los entornos minoristas más competitivos del mundo. El joven coruñés admite ser un afortunado, ya que puede "volver a casa y trabajar desde las oficinas de Arteixo". "Tengo la posibilidad de representar a España en Estados Unidos y seguir conectado con mis raíces y familia", comenta Rodríguez, "estoy consiguiendo la mejor forma de mí mismo".