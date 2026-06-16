¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 16 de junio

Alba Tomé presenta ‘As humidades’ en Lume

La escritora Alba Tomé presenta su novela As humidades en la librería espacio cultural Lume, con la que resultó finalista del premio Illa Nova. Estará acompañada por el autor Pablo J. Rañales, ganador de dicho galardón con Os afogados.

19.00 horas. Librería Espacio Cultural Lume (Calle Fernando Macías, 3)

Javier Vázquez toca por Marcial del Adalid

El pianista coruñés Javier Vázquez Grela ofrece un concierto interpretando obras de Fernando Alonso y Marcial del Adalid, compositor que celebra su bicentenario de nacimiento. El evento se encuadra dentro del ciclo Martes das Artes.

19.30 horas. Academia de Belas Artes (Plaza Álvarez de Sotomayor, 1)

Coloquio sobre la obra ‘Un enemigo del pueblo’

El club de lecturas Manuel Linares Rivas organiza un coloquio a partir de Un enemigo del pueblo, obra de teatro Henrik Ibsen. El encuentro es abierto y contará con el exparlamentario Francisco Cerviño González.

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17.00 horas. Circo de Artesáns (Calle San Andrés, 36)