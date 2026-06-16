La vuelta de Manuel Suárez a A Coruña: un jardín y una "excusa para pintar"

"Desde una excusa para pintar yo, hasta una exposición pensada, madurada y guionizada para ti". Así describe el pintor coruñés, Manuel Suárez, su nueva exposición titulada Decorado para unha fábula, promovida por el Ayuntamiento de A Coruña y que se expondrá en la Sala de Exposiciones del Palacio Municipal de A Coruña (plaza de María Pita) desde este miércoles 17 de junio a las 18.30 horas, hasta el 26 de julio. "Me siento agradecido de disponer de un espacio como este, con el peso de mostrar mi trabajo y la responsabilidad de llenar una sala tan importante", confiesa Suárez. La obra, que será inaugurada por la alcaldesa de A Coruña Inés Rey, está conformada por 14 piezas en las que el pintor habla de la libertad creativa sin "autoespiarse". Según el autor, la idea de la exposición es "inventar una excusa para pintar, un pretexto para explayarse" donde el artista "no debe inventar un arte necio, pero tampoco se le puede pedir ser un mesías revelador".

Esta será la primera exhibición individual que hará el artista coruñés en su ciudad después de cinco años, ya que su última presentación fue Por la cándida adolescencia en la sala Palexco en 2021. "Para un artista es normal este salto de tiempo, es parte de mi trabajo", explica. El autor confiesa que toda su obra "está contaminada por el instinto atlántico", sobre todo desde la creación del mural Atlántico del Aquarium Finisterrae de A Coruña que Suárez realizó para conmemorar los 25 años de la apertura de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. "Me encontré muy agusto con el Atlántico porque nací en Coruña y siempre estoy sumergido en él", declara el pintor.

El mural de 60 metros de largo de Manuel Suárez que conmemora el 25 aniversario del Aquarium de A Coruña / IAGO LÓPEZ

"Tal vez la obra me contamina porque ansío lo que pinto"

Decorado para unha fábula comienza con piezas verdes que simulan la entrada a un jardín vegetal e introducen al autor en "la fábula" que trata sobre la idea de lo que es un pintor para el artista. En la zona central de la sala, un cuadro dirige la exposición junto con un montaje del taller de Suárez, que se convierte en una estampa botánica. "Me di cuenta que recurro mucho a temas naturales y el taller también lo refleja: tal vez la obra me contamina porque ansío lo que pinto", reflexiona el pintor. La naturaleza funciona en esta obra como recurso constante y se une a la búsqueda de libertad de creación. La poeta gallega Alba Cid es la encargada de explicar en el catálogo de la exposición el viaje que el espectador hará a través de la obra. "Poco importa que este decorado esté puntualmente atrapado en las salas elevadas, impolutas, de un edificio civil; el jardín sabrá abrirse paso", explica Cid.

Exposición "Decorado para unha fábula" de Manuel Suárez en la Sala de Exposiciones del Palacio Municipal de A Coruña / Cedida

"Tras situarnos ante las fauces mismas del jardín, Manuel Suárez dedica siete pinturas a indicarnos el camino de vuelta", comenta la poeta en el catálogo, "sirviéndose de tonos amarillos y anaranjados, Suárez parece poner en escena una salida posible para nosotros: nos muestra un deambular suave entre luces bajas, bien pasado el mediodía". Conforme sigue el recorrido, los colores en los cuadros van ganando más luz y deja en el espectador una sensación de salir de un día de lluvia con los lienzos llamados Así quedou o aire de limpo. Al final, el color verde del bosque vuelve junto con un orbe rosa que permite acceder de nuevo "al medio del jardín, al claro del bosque", según comenta la poeta. Con la obra, Suárez afirma no pretender nada: "solo responde a la necesidad imperiosa de pintar y mostrar el potencial".

"La exposición es una fábula que podría tener bastantes enseñanzas"

Su taller en la avenida de As Conchiñas muchas veces se convierte también en sala de exposición y es el lugar donde nacen sus trabajos con "momentos de picos creativos y picos de remanso", según declara el pintor. El autor confiesa que "sin taller no existe un orden" y un artista "no solo debe pintar, sino también llevar a cabo otros trabajos culturales periféricos". Con Decorado para unha fábula, Suárez encuentra un diálogo para "ofrecerle al público una coherencia" con su trabajo e invita al espectador a descubrir y disfrutar su nuevo proyecto. "La exposición es una fábula que podría tener bastantes enseñanzas", sentencia el pintor.