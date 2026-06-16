La música electrónica regresa a Santa Margarita el 14 y 15 de agosto con una nueva edición del FEC de A Coruña
La organización ya ha presentado el cartel con 11 artistas nacionales e internacionales y ha abierto la venta de abonos Early Bird
A Coruña acogerá los días 14 y 15 de agosto una nueva edición del FEC, el festival de música electrónica que se celebrará en el anfiteatro del parque de Santa Margarita y que forma parte de la programación de las fiestas de la ciudad.
La organización ha presentado el cartel integrado por 11 artistas nacionales e internacionales: Kangding Ray, Surgeon, DJ Swisherman, Slit Observers, Russ, Reeko, Objekt, Weisheit, Steve Bug, Breixo Martínez y Roi. La programación combina nombres internacionales con propuestas estatales y locales.
El festival volverá a utilizar el anfiteatro de Santa Margarita como escenario principal. La organización defiende que este emplazamiento forma parte de la identidad del proyecto, al vincular la música electrónica con espacios públicos de la ciudad.
La presentación del cartel coincide también con la apertura de la venta de los primeros abonos en modalidad Early Bird. Según la organización, esta fase inicial permite avanzar en el desarrollo del proyecto y mantener su crecimiento en próximas ediciones.
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