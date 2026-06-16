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Once artistas de A Coruña reinterpretan la programación de Noites do Porto: la muestra abre gratis este viernes

La iniciativa amplía la programación paralela del festival y busca crear un archivo artístico vinculado a la escena local coruñesa

Presentación del cartel de Noites do Porto

Presentación del cartel de Noites do Porto / Casteleiro

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RAC

A Coruña

Noites do Porto inaugurará el próximo viernes 19 de junio la tercera edición de Noites con Arte, una exposición que reúne obras originales creadas por once artistas locales a partir de la programación musical del festival. La muestra podrá visitarte hasta el 5 de julio en el Bar B, situado en el número 17 de la calle Santiago. El acceso será libre.

La presentación oficial tendrá lugar el mismo viernes a las 13.00 horas en el local. La iniciativa forma parte de la programación paralela de Noites do Porto y busca vincular el festival con otras disciplinas artísticas, especialmente con la escena plástica actual de la ciudad.

Once artistas locales

En esta edición participan Alejandro Mosquera, Elena Corredoira, Fernando Voyeur, Giovanna Lopalco (Pelo di Cane), Juan Balay, Julia Abalde, Lara Pintos, Manuel Suárez, Nin9 st.m Taccone y Guillermo Arias (Hangtheguille). Cada artista ha realizado una pieza inspirada en una de las jornadas de conciertos previstos en la programación de Noites do Porto 2026.

La propuesta comenzó con una primera edición en la que Álvaro Doda reinterpretó el cartel general del festival. Desde 2025, el proyecto se amplió con obras vinculadas a cada jornada musical y con una exposición abierta al público. Según la organización, el objetivo es ir conformando una colección artística que funcione como archivo de la creación gráfica y plástica local asociada al festival.

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Una completa programación

La programación musical arrancará tres días después, el 22 de junio en el Jazz Filloa, con el concierto de Lela Soto, para el que las entradas están agotadas. La sexta edición de Noites do Porto incluirá actuaciones en distintos espacios de A Coruña, entre ellos el muelle de Batería, el Teatro Colón, Garufa Club, Inn Club, Mardi Gras y Jazz Filloa. La programación incluye conciertos de Xoel López, Caamaño&Ameixeiras, The Horrors, Coti, Monsieur Periné, Curtis Harding, Barry B, Vera Fauna, Ellis-D, La Tania, María José Llergo, Nadadora y Myele Manzanza, entre otros.

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