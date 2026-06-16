El parque empresarial Breogán Park inaugurará a finales de 2027 un hotel de 4 estrellas para cubrir la demanda empresarial y vacacional

El parque comercial Breogán Park de A Coruña albergará un hotel de 4 estrellas de la cadena Sercotel, pensado tanto para clientes corporativos del entorno del polígono empresarial de A Grela como para viajeros que se encuentran de vacaciones. El establecimiento dispondrá de 107 habitaciones con una propuesta dirigida al mercado corporativo y directivo, además de al cliente de ocio. Su integración en las diferentes sinergias y flujos generados por Breogán Park, se combina con el coworking, el deporte, el comercio, la restauración y el ocio, además de completar la oferta comercial del parque empresarial, donde ya participan operadores como Alcampo, Cines Yelmo, Sould Park, Metropolitan, Humebox y Spaces.

Está previsto que Breogán Park abra sus puertas en A Grela a principios de 2027. La incorporación de Sercotel, previsto para finales de año, supone reforzar la presencia de la cadena hotelera en Galicia, donde cuenta ya con tres establecimientos. “Con este proyecto reforzamos nuestra apuesta por destinos estratégicos donde la actividad económica y turística se complementan”, apunta el director de Expansión de Sercotel, Francisco Marco.

Sobre esta próxima inauguración también se ha manifestado el propietario de Breogán Park, Íñigo Veiga. “La unión con una cadena nacional consolidada en el segmento de 4 estrellas como Sercotel, nos permite ofrecer una propuesta hotelera completa, que cubre diferentes segmentos, adaptada a distintos perfiles de cliente y alineada con la ambición del proyecto”, señala el responsable del parque comercial.

Sercotel cuenta en la actualidad con 98 hoteles, de los cuales 63 operan bajo modelos de gestión, 21 en franquicia y 14 se encuentran en desarrollo. En el periodo que van de 2026 a 2029, la cadena hotelera prevé alcanzar los 160 establecimientos en España.