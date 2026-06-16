El PP acusa al BNG de incoherencia por criticar el déficit de 2025 tras apoyar el presupuesto de 2026

El Grupo Municipal Popular de A Coruña ha criticado este martes la posición del BNG sobre la situación económica del Ayuntamiento y ha acusado a la formación nacionalista de mantener una postura "incoherente" por cuestionar ahora el déficit de 2025 tras haber apoyado el presupuesto municipal de 2026.

Según el PP, el BNG "se echa las manos a la cabeza" por el déficit de 12 de millones de euros registrado en 2025, mientras que votó a favor de una cuestas para 2026 que, para los populares, incorporan una previsión de déficit de 21 millones de euros.

Críticas al Ejecutivo local

Los populares también han cargado contra el Gobierno municipal de Inés Rey, al que acusan de minimizar la situación económica del Ayuntamiento. El PP sostiene que el Ejecutivo local se apoya en un informe elaborado por "un cargo político, no técnico", para defender que no son necesarios recortes ni un nuevo plan de ajuste. Según la versión del grupo popular, ese informe se basaría en dos ideas, una previsión positiva de ingresos para este año y el carácter coyuntural del déficit de 2025.

El PP cuestiona ambas conclusiones. Por un lado, afirma que el interventor municipal ya advirtió de desviaciones en las previsiones de ingresos de 2025 y sostiene que también habría alertado de una sobreestimación de ingresos en 2026. Por otro, considera que la existencia de una previsión de déficit superior en el presupuesto vigente impide hablar de un problema aislado.

Piden reconocer la gravedad del asunto

El grupo popular vincula esta situación con el Plan Económico Financiero aprobado el año pasado, que, según asegura, preveía cerrar 2025 con mejores resultados de los finalmente registrados. "Se equivocó e incumplieron el Plan", señaló el PP, que utiliza este precedente para poner en duda la fiabilidad de los informes económicos del Gobierno local.

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La formación popular insiste en que la situación financiera del Ayuntamiento es "muy preocupante" y pide al Ejecutivo municipal que reconozca la gravedad del escenario. Los populares afirman que "no hay por donde coger" las explicaciones del Gobierno local sobre las cuentas municipales.