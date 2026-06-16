La previsión de la Aemet para el día del eclipse en A Coruña: un 35% de posibilidades de que esté nublado

El eclipse total de sol del 12 de agosto podría verse en A Coruña con presencia de nubes. La agencia Estatal de Meteorología sitúa entre el 30% y el 35% la probabilidad de cielo nublado en el Golfo Ártabro, la zona comprendida entre A Coruña y Ferrol, durante esa jornada.

El delegado de la Aemet en Galicia, Francisco Infante, explicó este martes que existe una "probabilidad apreciable de que esté nublado" en Galicia el día del eclipse. La previsión apunta a una mayor posibilidad de nubosidad en la costa que en el interior, con el caso más desfavorable en A Mariña lucense, donde Aemet eleva esa probabilidad al 70%.

Balance de la primavera

Galicia cierra una primavera muy cálida y extremadamente seca antes de un verano probablemente cálido y normal en cuanto a precipitaciones, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología.

Marzo fue muy cálido y muy seco, sin tormentas ni temporales; abril fue el segundo más cálido de la serie histórica, solo por detrás de 2011, y el cuarto más seco, con todas las precipitaciones en forma de tormenta; mientras que mayo tuvo temperaturas máximas muy altas y fue normal en cuanto a precipitaciones, aunque también muy tormentoso.

Lo que va de mes de junio tuvo temperaturas por debajo de lo habitual, aunque el pasado fin de semana fueron anormalmente altas, incluso en lugares como A Coruña, donde se alcanzó el récord histórico de un junio, el día 13 con 35,9 grados y una noche tropical. En comparación con el conjunto de España, Galicia cierra una primavera muy cálida y extremadamente seca, frente a un Estado con temperatura extremadamente cálida y muy seco en cuanto a precipitaciones.

El balance del año hidrológico, del 1 de octubre al 30 de septiembre, muestra que Galicia todavía tiene precipitaciones acumuladas por encima de la media, a pesar de la primavera. La explicación de que la primavera fuese muy seca está en el predominio de situaciones anticiclónicas, por lo que las borrascas se desplazaron al norte y al sur y no llovió demasiado.

Previsión del verano

El verano será cálido. La predicción de cara a los próximos días es que la situación sea estable, si bien hasta el jueves puede haber tormentas, sobre todo en el interior y en zonas de montaña, y está previsto un aumento importante de las temperaturas el fin de semana, sobre todo en la mitad sur.

Será el domingo, a las 10:24 horas, cuando empiece el verano, en el que gran probabilidad de que la temperatura sea superior a la normal y las precipitaciones serán normales, con una previsible actividad tormentosa importante.