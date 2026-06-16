Remolcado esta madrugada un pesquero averiado frente a la Torre de Hércules
Un fallo en el motor obligó a intervenir a Salvamento Marítimo
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Una embarcación de Salvamento Marítimo ha intervenido en el traslado a tierra de un pesquero que se encontraba en la madrugada de este martes navegando a la altura de la Torre de Hércules. Una avería técnica en el motor provocó que el barco requiriese ser remolcado, según señalan desde la Torre de Control de A Coruña. La intervención se saldó sin mayores consecuencias.
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