Sidecars se suma a la nueva edición del Recorda Fest de A Coruña

El Recorda Fest ha incorporado a Sidecars al cartel de su cuarta edición, que se celebrará en A Coruña los días 4 y 5 de septiembre de 2026. La banda madrileña se suma así a una programación que ya tiene diez artistas confirmados.

EL grupo se une a un cartel que ya cuenta con Cali y El Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A, Taburete, Hey Kid, HYDN, Inazio, Mafalda Cardenal y Pavlenha.

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Sidecars llega al festival tras casi dos décadas de trayectoria. La banda cuenta con seis discos de estudio y un álbum en directo, además de una amplia actividad en escenarios del país.