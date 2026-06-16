Trabajadores del metal vuelven a cortar el tráfico en A Coruña

Medio millar de trabajadores del metal han vuelto a cortar el tráfico en A Coruña desde las 09.30 horas de este martes en demanda de un “convenio digno”, en la primera de las dos nuevas jornadas de huelga convocadas por los sindicatos en la provincia de A Coruña esta semana. La CIG ha calificado de “pérdida de tiempo” la última reunión que han mantenido con la patronal junto a representantes de CCOO y UGT.

La manifestación de los trabajadores del metal ha interrumpido el tráfico en los Cantones, en el tramo que va desde el Obelisco y hasta la sede de Afundación, donde se celebra el V Foro Económico Español 'La Galicia que viene' en el que participan el presidente de la Xunta Alfonso Rueda junto al conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, y la titular de Vivenda, María Martínez. El corte de circulación afecta también a los autobuses hacia la Marina y hacia la plaza de Ourense.

Manifestación de los trabajadores del metal en los Cantones. / Carlos Pardellas

Han sido varios centenares los manifestantes que han lanzado petardos y han coreado lemas como "ni un paso atrás", "estamos en huelga" y con silbidos a la salida de las autoridades presentes en el citado foro económico, pero sin que se registrasen incidentes.

Sobre el lugar escogido para la protesta, Eduardo Caamaño, de CIG Industria, ha indicado que su intención es visibilizar ante los representantes políticos la situación del sector, con un convenio, ha aseverado, "secuestrado".

Y es que los representantes sindicales acusan a la patronal de no hacer propuestas que permitan avanzar hacia un acuerdo después de las reuniones mantenidas el pasado viernes y este lunes.

De "nefasta" ha calificado la primera Eduardo Caamaño mientras que ha asegurado que, con posterioridad, solo se les planteó una subida salarial "del 0,25%", algo en lo que ha incidido Jairo Ares, de UGT Industria, para quien es "claramente insuficiente" de cara a sus demandas salariales para los próximos cuatro años. Junto a ello, los sindicatos demandan mejoras laborales y medidas contra la precarización.

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Además, denuncian que la patronal no ha valorado "la nueva propuesta" sindical. También han denunciado la ausencia de un calendario de reuniones para lograr un convenio para los 18.000 trabajadores del sector en la provincia. Este miércoles 17 anuncian nuevas movilizaciones.