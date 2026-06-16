Las viviendas municipales de Marqués de Pontejos, en A Coruña, se adjudicarán en septiembre a personas con discapacidad

Las cinco viviendas de propiedad municipal creadas mediante la rehabilitación de un edificio situado en la esquina de las calles Marqués de Pontejos y San Nicolás serán ocupadas de forma temporal a partir de septiembre por usuarios de la Asociación de Padres de Personas con Trastorno del Espectro Autista (Aspanaes), Asociación Galega de Asperger (Asperga), la Fundación Adultos Discapacitados de A Coruña (Adcor) y la Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia (Aspronaga).

"O que propoñemos para estas cinco vivendas é o uso social, orientado a proxectos de autonomía persoal, transición á vida independente, inclusión comunitaria e acompañamento especializado", explicó este martes la alcaldesa, Inés Rey, durante la presentación de las viviendas a representantes de las entidades a las que van destinadas.

Interior de una de las viviendas municipales de la calle Marqués de Pontejos. / Carlos Pardellas

"Serán cesións temporais para o desenvolvemento de proxectos sociais concretos e o destino será finalista, é dicir, vinculado ao proxecto social para o que se tramita cada un dos expedientes", de los que dijo que serán evaluados "para que se cumpra esa finalidade pública, que é favorecer os procesos de autonomía persoal, a inclusión comunitaria e a transición cara a unha vida independente".

También manifestó que los proyectos y su duración "serán individualizados" para cada usuario y para cada una de las entidades a las que pertenecen.

"Vivimos nun contexto de especial dificultade de acceso á vivenda na nosa cidade e no resto do país", detalló Rey, quien destacó que "hai determinados colectivos que teñen ademais unha barreira engadida, que é a dificultade xeral para acceder a unha vivenda". También puso de relieve que las personas con discapacidad tienen "a necesidade específica de ter contornas adecuadas e apoios profesionais que axuden a esa progresión cara a unha vida autónoma".

Interlocutores sociales

La alcaldesa explicó que la elección de las cuatro asociaciones que participarán en esta iniciativa se debe a que "son interlocutores sociais que levan moitos anos de de traballo con moita experiencia" y que, además, ayudaron al Concello a ponerla en marcha "porque levan moito tempo traballando coas persoas usuarias, coas súas familias, coñecen as súas necesidades reais e, sobre todo, precisan tamén o acompañamento e o apoio das administracións públicas".

El programa para la adjudicación de las viviendas será desarrollado por la Empresa Municipal de Vivenda, Servizos e Actividades (Emvsa) y la Concellería de Benestar Social, que efectuarán un seguimiento del mismo. Se complementará con la ocupación de los bajos comerciales del inmueble, que se destinarán a actividades de empleo inclusivo, centros de empleo de iniciativa social, empresas de inserción y entidades de economía social, que accederán a esos espacios mediante un proceso de concurrencia pública.

"A proposta é que Marqués de Pontejos sexa un referente en resposta social, vivenda pública, aposta pola autonomía persoal, inclusión comunitaria e emprego social", destacó Rey