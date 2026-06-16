La Xunta sorteará 14 viviendas públicas en A Coruña el 14 de julio con alquileres de 130 a 190 euros
La Consellería de Vivenda reservará el 40% de estos hogares a menores de 36 años
La Xunta sorteará el próximo 14 de julio las 14 nuevas viviendas públicas que construye en Xuxán, en A Coruña. El sorteo se realizará ante notario entre las personas inscritas en el Rexistro de Demandantes de Vivenda, según anunció este martes la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, durante una visita a las obras.
Las viviendas se adjudicarán en régimen de alquiler accesible, con rentas mensuales previstas entre 130 y 190 euros. La Xunta reservará el 40% de estos hogares a menores de 36 años.
La obra supone una inversión de más de 3,3 millones de euros, cofinanciada con fondos europeos. El inmueble contará con dos plantas y viviendas de dos dormitorios, todas ellas con plaza de garaje y trastero.
Según explicó la conselleira, el sorteo de estas viviendas será el primero en el que se aplicará el aumento del umbral máximo de renta hasta cuatro veces el índice de referencia, o 4,5 veces en el caso de familias numerosas.
Los trabajos superan ya el 60% de ejecución y la previsión es que las obras estén finalizadas antes de que termine el año. El edificio incorporará fachada invertida, sistema de aerotermia individual y paneles fotovoltaicos en la cubierta, con el objetivo de reducir el consumo energético.
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