Más de 50 autocaravanas de toda España saldrán de A Coruña en una ruta de 12 días con destino en Santiago

Cincuenta y tres gigantes de la carretera conquistarán el asfalto de la explanada de Riazor. A Coruña volverá a convertirse este verano en el punto de partida de una de las iniciativas turísticas más singulares de Galicia. La ciudad será la salida de la X Ruta Autocaravanas Yakart Camino de Santiago este 1 de julio, considerada la única gran ruta organizada de autocaravanas abierta a vehículos de cualquier marca en España. Durante doce días, 53 autocaravanas y 120 autocaravanistas recorrerán distintos puntos de la comunidad en una edición que crece respecto a las anteriores.

Los organizadores —Antonio Jul, fundador de Yakart Autocaravanas y Sandra Jul, la gerente de la empresa— aseguraron en la presentación del evento que han ampliado el viaje de diez a doce días y han diseñado un recorrido con menos desplazamientos y más tiempo para disfrutar de cada destino. En lugar de cambiar de localidad diariamente, los participantes permanecerán dos jornadas en cada parada para favorecer el conocimiento del territorio y aumentar el impacto económico en los municipios que forman parte del itinerario.

La ruta 2026

La aventura comenzará en A Coruña, donde los viajeros serán recibidos el día previo al inicio oficial de la ruta. La ciudad ejercerá una vez más como punto de partida de la expedición y será también una de las protagonistas del programa. Las autocaravanas pernoctarán en la zona de Riazor, después de que este año no haya sido posible utilizar el entorno de la Torre de Hércules, habitual ubicación en anteriores ediciones.

La nueva localización permitirá a los visitantes alojarse junto a la playa y a pocos minutos del centro urbano. Durante su estancia participarán además en una comida en el restaurante Árbore da Veira, distinguido con estrella Michelin, y disfrutarán de una sesión en Termaria al día siguiente.

Desde A Coruña partirá el recorrido hacia Sabucedo, una de las novedades más llamativas de esta edición. Allí los participantes asistirán a la conocida Rapa das Bestas, una fiesta declarada Bien de Interés Cultural que muchos de los visitantes desconocen. Tras esta parada de dos días, la caravana se desplazará a Pontevedra el domingo día 5 de julio. Los participantes dispondrán de tiempo para recorrer el casco histórico y asistirán a distintas actividades gastronómicas y de convivencia. Entre ellas figura una visita al Pazo de Rubianes, donde realizarán una cata y conocerán unos jardines reconocidos internacionalmente por sus colecciones de camelias.

El siguiente destino será Baiona, una localidad que se incorpora por primera vez al recorrido. Los viajeros se alojarán el día 7 y 8 en el camping Baiona Playa. El programa incluye conciertos, actividades de ocio y una cena amenizada por música en directo. La ruta continuará en San Vicente do Mar, en O Grove. Allí los participantes disfrutarán de una fiesta privada a bordo de un barco contratado para recorrer la ría de Arousa.

El recorrido concluirá en Santiago de Compostela, donde tendrá lugar la última cena conjunta y la tradicional fotografía de grupo ante la Catedral, una imagen que se ha convertido en uno de los símbolos de la ruta a lo largo de estos diez años.

La excusa para visitar Galicia

Más allá del itinerario, uno de los aspectos que más destacan los organizadores es la capacidad de la iniciativa para atraer visitantes a Galicia. Según explicaron durante la presentación, cerca del 90% de los inscritos proceden de fuera de la comunidad. "De las 53 autocaravanas participantes, alrededor de 45 pertenecen a viajeros llegados desde otros puntos de España", aseguró Jul. Algunos de ellos "visitarán Galicia por primera vez gracias a esta propuesta".

La edición de este año contará además con diez autocaravanas de la marca alemana Concorde, vehículos de alta gama valorados a partir de 400.000 euros y que pueden alcanzar los doce metros de longitud. Su presencia convertirá durante varios días a A Coruña en un escaparate del turismo itinerante. La inscripción para participar en la ruta ascendió este año a 1.100 euros para dos personas y una autocaravana. La demanda volvió a superar las plazas disponibles y la organización cerró la inscripción con los 53 vehículos completos.

Noticias relacionadas

El concejal de Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, presente en el acto, puso en valor el décimo aniversario de una iniciativa que contribuye a promocionar tanto la ciudad como el conjunto de Galicia: "Nos coloca de forma clara en el mapa del turismo de autocaravana".