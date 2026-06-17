Catorce escritores, una biblioteca, copas de vino y muchas historias: así nace un libro colectivo en A Coruña

Cada viernes, mientras muchos esperan la llegada del fin de semana, un grupo de gallegos cambia el sofá por los cuadernos y las conversaciones literarias. Se reúnen en una sala de la Biblioteca González Garcés de A Coruña para leer, escribir y debatir sobre historias. De esos encuentros semanales ha nacido Relatos de bibliotecas e enotecas, un libro colectivo que se presentará este miércoles a las 18.30 horas en el salón de actos del centro.

La publicación reúne textos de los catorce integrantes de Teca, las siglas de Taller de Escritura Creativa Autogestionado. El grupo comenzó su andadura en septiembre de 2024 y funciona de una manera sencilla: cada semana uno de los participantes propone un tema, todos escriben un texto y, días después, lo comparten con el resto del colectivo para comentarlo. "Cada día dirige uno el taller, pone el trabajo para la semana siguiente y coordina el coloquio", explica Luis Manuel Gurriarán, uno de los autores. "Llegamos allí, leemos nuestros relatos y después discutimos la jugada entre todos", resume.

El proyecto encontró en la biblioteca pública mucho más que un lugar de reunión. "Nos ha facilitado mucho las cosas. Nos ha dejado un local para reunirnos y nos ha dado todas las facilidades posibles", destaca Gurriarán. Precisamente, la directora del centro participará en la presentación del libro junto a autores y a la ilustradora de la publicación, Rafaela Latova.

Luis Manuel Gurriarán en la presentación de una de sus publicaciones previas / Carlos Pardellas

La obra recoge una selección de los escritos creados durante la temporada. Entre sus páginas conviven relatos y poemas, textos en gallego y castellano y estilos muy diferentes. "Lo que más destacaría es que es un libro muy variado. La poesía y la prosa conviven perfectamente y hay propuestas para todos los gustos", señala el escritor.

Los catorce escritores: Carlos Neira, Ovidio Montoto, M. Carmen Pavón, Alfonso Modroño, Clara Herrero, Victoria Viero Aller, Esperanza Rivas, Sol R. Miras, Uxía Villarino, Antonia F. Pena, Miguel fernández Rei, Mercedes G. Filloy, Luis M. Gurriarán y la autora e ilustradora, Rafaela Latova.

El origen del título también tiene una historia detrás. Tras las sesiones en la biblioteca, los integrantes del grupo suelen prolongar la conversación en algún establecimiento cercano. "Nos reunimos en una biblioteca para hacer el trabajo serio y después nos vamos a un bar", relata Gurriarán. "Allí seguimos hablando de literatura, de la vida, de lo humano y de lo divino. También se crean relatos de amistad entre nosotros", añade.

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La idea de publicar surgió cuando el curso ya estaba avanzado. "Un día pensamos: ¿y por qué no publicamos? Nos repartimos el espacio y cada uno aportó sus textos", recuerda. El resultado es un volumen de unas 150 páginas que reúne el trabajo de los catorce autores y que, además de mostrar diferentes formas de entender la escritura, deja constancia de una iniciativa cultural nacida en A Coruña desde la colaboración. "Es sin duda un libro con mucho talento y buena literatura", asegura.