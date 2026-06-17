El Concello de A Coruña autoriza la reapertura de los locales afectados por la demolición del edificio en ruinas de San Nicolás

El Concello de A Coruña ha autorizado la reapertura de los establecimientos afectados por los trabajos de demolición urgente del edificio número 34 de la calle San Nicolás, en estado ruinoso tras el desplome de parte de su estructura. La medida permite que los negocios que ya habían recibido la orden de cierre por motivos de seguridad puedan volver a abrir, aunque la actividad continúa condicionada por las obras.

Entre los locales más afectados se encuentra la colchonería Suitte Descanso, colindante con el inmueble que debe derribarse. Su propietario, Javier Fernández, contaba a este medio que permanecía sin actividad desde el 29 de mayo. El comerciante exponía que pese a la reapertura resultará "complicado" trabajar mientras continúen las obras, ya que en la zona entran camiones y salen camiones y hay cortes puntuales.

Otros negocios de San Nicolás también aseguraban que el cierre parcial de la vía y las dificultades de paso de los peatones habían provocado una caída notable de las ventas, como Iván González del despacho de Loterías, que no tuvo que cerrar, pero que afirmaba que "cerrar una calle se nota muchísimo".

El edificio, declarado de "ruina inminente"

El edificio en ruinas fue declarado, junto al número 30 de la calle Barrera, en situación de "ruina inminente" este miércoles en Junta de Gobierno Local. Esta medida permite actuar de forma urgente cuando existe riesgo para las personas, la vía pública o los inmuebles colindantes.

Este edificio también acumulaba problemas de deterioro que se agravaron con el riesgo de derrumbe de la cubierta que obligó a cortar la calle este mismo mes. Tras empeorar la situación, el Concello tramitó un expediente de ruina inminente que incluye a demolición total y controlada para que no se vean afectados los inmuebles próximos