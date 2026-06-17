El Concello de A Coruña declara en situación de "ruina inminente" el 30 de la Barrera y el 34 de San Nicolás para agilizar actuaciones

El Concello de A Coruña ha declarado en situación de "ruina inminente" los números 30 y 34 de la calle Barrera y de San Nicolás, dos de los 'puntos negros' del barrio de Pescadería, foco de problemas por su mal estado en los últimos años. La declaración de "ruina inminente" de ambas propiedades, aprobada este miércoles en Junta de Gobierno Local, permite actuar de forma urgente cuando existe riesgo para las personas, la vía pública o los inmuebles colindantes. Uno de los inmuebles ya ha sido demolido y el otro está en proceso.

La decisión municipal llega después de que se produjeran varios incidentes en los entornos de ambos edificios, con incendios, desalojos preventivos, desprendimientos, cortes de calle y daños en edificios próximos. El edificio del número 30 de la calle Barrera, que fue ocupado ilegalmente y que sufrió un fuego hace un año que acabó por destrozarlo, ya fue derribado hace dos meses. La declaración afecta secundariamente al número 29 de San Nicolás, situado detrás de este inmueble y que fue desalojado tras el incendio. Expresamente, el Concello mantiene las restricciones de uso hasta que se garantice su seguridad.

El segundo procedimiento de ruina aprobado implica al número 34 de la calle Nicolás. Este edificio también acumulaba problemas de deterioro que se agravaron con el riesgo de derrumbe de la cubierta que obligó a cortar la calle este mismo mes. Tras empeorar la situación, el Concello tramitó un expediente de ruina inminente que incluye a demolición total y controlada para que no se vean afectados los inmuebles próximos. "La gente se asusta y no pasa por aquí", declaraban a este medio esta misma semana comerciantes de la calle San Nicolás, que están viviendo con incertidumbre las consecuencias el desplome de una parte del edificio del número 34, que ahora debe ser demolido.

¿Qué implica la declaración?

La declaración de ruina inminente no se limita a constatar el mal estado de un edificio. Según trasladan fuentes municipales, permite tomar medidas inmediatas sobre el inmueble. Sin esta declaración, las intervenciones tendrían que seguir la tramitación ordinaria, con presentación de proyecto, solicitud de licencia y los plazos administrativos correspondientes.

En el expediente que fue a Junta de Gobierno se recuerda que las obligaciones con los inmuebles corresponde a la propiedad, pero si las órdenes no se cumple, el Concello puede imponer multas y actuar mediante ejecución subsidiaria.

Esto quiere decir que la administración puede impulsar las obras necesarias para eliminar el riesgo y reclamar luego el coste a los propietarios. El documento advierte de las posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales si el incumplimiento provoca daños.

El 30 de la calle Barrera, con problemas pese a la demolición

El edificio de la calle Barrera 30 acumulaba problemas desde 2008 por humedades, vidrios rotos o problemas en la cubierta, según recoge el expediente municipal. La situación se agravó tras el incendio de junio de 2025 que dañó todavía más el inmueble y provocó su derribo.

La demolición concluyó el pasado mayo, pero solo unos días después la Policía Local y los Bomberos de A Coruña tuvieron que cortar la calle por una alerta de desprendimientos en los edificios colindantes, consecuencia de los trabajos del inmueble vecino. El corte se levantó unas horas después, después de la revisión por parte de la propiedad y de los técnicos municipales.

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Detrás del inmueble se encuentra el número 29 de la calle San Nicolás. Por su proximidad y por tener elementos compartidos, el expediente mantiene la orden de no ocupación hasta que se garantice su seguridad mediante un certificado técnico. Además, el documento recoge actuaciones para subsanar daños en algunas zonas.