A Coruña contribuye al desarrollo de una compresa 'inteligente' para acelerar la detección temprana de la endometriosis a través del flujo menstrual

"La endometriosis es una enfermedad crónica de la mujer en la que el endometrio —la parte interna que recubre el útero que, cada mes, se prepara para albergar un potencial embarazo y que, si este no se produce, sangra (de manera que la mujer tiene la regla)—, por motivos que se desconocen, también se sitúa fuera del útero, normalmente, en la pelvis: en los ovarios, la pared rectal, el aparato urinario, el peritoneo... Es decir, el endometrio está en el lugar donde tiene que estar, y también fuera de él. Y es un endometrio funcional, con lo cual sangra cuando la mujer tiene la regla, pero esa regla no tiene salida, provocando inflamación, dolor...", explicaba la doctora Sara Quintana, ginecóloga especialista en endometriosis del área sanitaria de A Coruña y Cee, en una entrevista publicada en LA OPINIÓN, el pasado 14 de marzo, Día mundial de la endometriosis, al detallar en qué consiste esa dolencia que, pese a afectar, aproximadamente, a una de cada diez mujeres en edad reproductiva en todo el mundo, continúa infradiagnosticada y siendo difícil de detectar.

El tiempo medio para obtener un diagnóstico de endometriosis ronda los 7,5 años desde la aparición de los primeros síntomas, no obstante, en muchos casos, la espera puede prolongarse hasta una década

La demora media para obtener un diagnóstico de endometriosis ronda, de hecho, los 7,5 años desde la aparición de los primeros síntomas, no obstante, en muchos casos, la espera puede prolongarse hasta una década. Con el objetivo de contribuir a reducir esos tiempos de detección, la Universidade da Coruña (UDC) participa en el proyecto europeo Sensopad, a través del grupo Nanoself del Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA). La iniciativa busca desarrollar nuevas herramientas capaces de detectar señales tempranas de la enfermedad a partir del análisis del flujo menstrual, una fuente de información biológica con gran potencial para el diagnóstico precoz.

Dos tecnologías complementarias

El proyecto con contribución coruñesa combina dos tecnologías complementarias. La primera consiste en una compresa inteligente "capaz de detectar proteínas asociadas a la endometriose directamente durante la menstruación" y "alertar a la usuaria de posibles señales de la enfermedad", apuntan desde la UDC. La segunda, denominada "sensoMFgFET", es un dispositivo portátil basado en grafeno "capaz de identificar biomarcadores presentes en las muestras menstruales con gran sensibilidad", añaden las mismas fuentes.

Gracias a la "extraordinaria sensibilidad" del grafeno, el sistema podría "detectar indicios de la enfermedad en fases muy iniciales" y "mediante procedimientos totalmente no invasivos"

Esta última tecnología está siendo desarrollada por el doctor Alejandro Criado Fernández, investigador Ramón y Cajal del CICA y especialista en el diseño de sensores basados en grafeno para aplicaciones biomédicas. El dispositivo emplea transistores de efecto de campo modificados químicamente para reconocer biomarcadores específicos de la endometriosis y transformarlos en una señal eléctrica medible. Gracias a la "extraordinaria sensibilidad del grafeno", el sistema "podría detectar indicios de la enfermedad en fases muy iniciales y mediante procedimientos totalmente no invasivos".

Reconocimiento europeo

La experiencia del doctor Criado Fernández en este ámbito ya fue reconocida a nivel europeo a través de la coordinación del proyecto Flufet, centrado en el desarrollo de sensores avanzados para la detección de virus conocidos y emergentes. En Sensopad, esta tecnología se aplica ahora a "uno de los grandes retos de la salud femenina": "reducir los años de espera que separan la aparición de los síntomas de un diagnóstico fiable".

El proyecto no pretende sustituir el diagnóstico médico, sino ofrecer herramientas que permitan orientar más rápidamente a las pacientes hacia una evaluación clínica especializada

El proyecto "no pretende sustituir el diagnóstico médico", sino "ofrecer herramientas que permitan orientar más rápidamente a las pacientes hacia una evaluación clínica especializada", apuntan desde la UDC. Al tratarse de "tecnologías sencillas, accesibles y no invasivas", remarcan, los investigadores confían en que "puedan contribuir en el futuro a mejorar la detección temprana de la endometriosis y la calidad de vida" de los más de 190 millones de mujeres afectadas por esta enfermedad en todo el mundo.