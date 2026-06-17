Cuatro fotos que cuentan una historia de más de un siglo: así ha ido cambiando la plaza de Pontevedra de A Coruña

De símbolo del progreso decimonónico a gran glorieta para dirigir el tráfico, de espacio con zonas verdes y recuerdo a Picasso a gran área peatonal y de juegos. La plaza de Pontevedra de A Coruña, espacio clave en la conexión entre la península coruñesa y los barrios, ha tenido múltiples caras y sigue transformándose. El Concello cambiará la iluminación de la vía y ampliará la zona infantil, y la documentación del primero de los proyectos, que ya ha salido a concurso, permite realizar un viaje de más de un siglo por su historia siempre cambiante.

El punto de partida es el final del siglo XIX, cuando A Coruña vivía su gran Ensanche que creó nuevas avenidas y espacios públicos. El filántropo Eusebio da Guarda financió el instituto que lleva su nombre y situado en la plaza: fue diseñado por Faustino Domínguez y Coumes-Gay e inaugurado en 1895. Según señala el estudio incluido en la documentación municipal, se convirtió en un "símbolo del compromiso con la enseñanza pública en Galicia" y entre sus alumnos más famosos se contó, en su juventud, Pablo Picasso. Una fotografía de principios del siglo XX permite apreciar una amplia zona de jardines y paseo.

La plaza, convertida en un espacio pensado para el tráfico rodado. / La Opinión

Pero la plaza se convertiría en "una gran rotonda". Siempre de acuerdo con el estudio municipal, una remodelación dirigida por Andrés Fernández-Albalat en los años 70 reorganizó el viario para "mejorar el flujo del tráfico". Se construyó un aparcamiento subterráneo para aliviar la presión sobre las plazas en superficie, y se incorporaron una gasolinera y una cafetería "de líneas modernas, que aportaban un aire contemporáneo y acorde con las tendencias arquitectónicas y urbanísticas del momento". El cambio reflejaba una visión del urbanismo que se basaba en el coche y la eficiencia, "en detrimento de las áreas peatonales y de encuentro".

La configuración tras la remodelación de los 80, devolviendo espacio a los jardines. / La Opinión

A finales de la década siguiente llega un nuevo cambio, de manos de Antonio Vázquez Liñeiro, recuperando los jardines con un nuevo diseño. Fue un "giro estilístico" que apostó por "una mayor carga simbólica y estética". Entre los elementos a destacar estaba la escultura Manuel Ferreiro que representa a una paloma de la paz, en homenaje a Pablo Picasso. La cafetería Manhattan se reubicó, con un nuevo diseño que "introdujo líneas más audaces y materiales contemporáneos". Hubo opiniones encontradas, pero los autores de los documentos creen que la plaza mantuvo "su carácter dinámico y su relevancia dentro de la vida cotidiana" coruñesa.

La configuración después de 2008, con un amplio espacio peatonal. / La Opinión

En abril de 2008 empezaron obras que durarían hasta febrero del año siguiente y ampliaron las zonas peatonales, además de renovar el pavimento y mejorar la accesibilidad. La iniciativa iba "en consonancia" con las tendencias de aquel momento de recuperar espacio público para el ciudadano, y a la demanda social de "espacios más amables, seguros y transitables, en consonancia con las tendencias contemporáneas de recuperación del espacio público para el uso ciudadano". El tráfico rodado perdió protagonismo, se introdujeron nuevos elementos de mobiliario urbano y se rediseñaron las zonas verdes. En 2021, señala el documento, el Ayuntamiento impulsó nuevos estudios para reorganizar la movilidad de la plaza y su entorno. Su historia, seguramente, aún sumará muchos capítulos.