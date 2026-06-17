Cómo evitar robos en San Juan: pautas y consejos para prevenirlos

Las aglomeraciones y ausencias prolongadas en viviendas con motivo de las fiestas y las grandes celebraciones como San Juan son uno de los ámbitos en los que se producen robos y asaltos con facilidad. Para prevenir y reducir este tipo de incidentes, la Policía Nacional traslada una serie de pautas básicas con el objetivo de evitar sorpresas desagradables al regresar a casa.

Discreción en redes sociales

Las redes sociales son una gran fuente de información para los delincuentes, por lo que se aconseja no difundir información sensible sobre la localización en perfiles públicos. La discreción en redes sociales es un factor clave para para evitar convertirse en el objetivo de estos robos.

Vecinos

No se debe abrir el portal común a personas desconocidas. Ante cualquier ruido extraño en viviendas colindantes desocupadas, o ante la presencia de personas o vehículos sospechosos merodeando por los alrededores, es importante llamar inmediatamente al 091.

Cierre total de la llave de casa

Siempre que se abandone el domicilio, aunque sea por poco tiempo, se debe cerrar la puerta accionando todas las vueltas de la llave. Si no se cierra, se facilita el acceso con el método del resbalón.

Alerta ante posibles marcas o ‘testigos’

Las bandas suelen marcar las puertas con pequeños hilos de pegamento, tiras de plástico invisibles o marcas casi imperceptibles entre el marco y la puerta. Si algún vecino detecta estas marcas, no debe tocarlas y ha de llamar de inmediato al 091.

Simular que la vivienda sigue habitada

No se recomienda bajar las persianas ni desconectar el timbre de la vivienda, ya que es una señal inequívoca de ausencia. Se recomienda utilizar temporizadores electrónicos para encender y apagar luces o aparatos de forma intermitente.

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¿Qué hacer en caso de encontrar la puerta forzada?

En caso de detectar la puerta abierta, la cerradura manipulada o la ventana rota, la Policía Nacional pide evitar entrar en la vivienda o tocar cualquier objeto para evitar destruir posibles pruebas biológicas o huellas. Recomiendan llamar inmediatamente al 091 para que una patrulla policial asegure el lugar e inicie la investigación.