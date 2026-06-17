Huelga de médicos por el Estatuto Marco con el respaldo del 23% en A Coruña

El seguimiento de la huelga de médicos a nivel nacional convocada contra el Estatuto Marco del Gobierno central en el turno de mañana de este miércoles ha sido del 14,99% en los centros sanitarios gallegos.

Por su parte, uno de los sindicatos convocantes, O'Mega, cifra el seguimiento este miércoles en un 79%.

Según los datos difundidos por la Consellería de Sanidade, el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de mañana, alcanzó el 20,76%. En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento fue del 12,82%. En su conjunto, la actividad hospitalaria contó con una participación en la huelga del 20,09%.

En lo que respecta a la atención primaria, el respaldo al paro alcanzó el 1,93% de participación. En el total de los dos niveles asistenciales, la huelga tuvo un seguimiento del 15,14%.

Por centros hospitalarios, el paro fue secundado por el 23,02% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 19,56% en el de Santiago de Compostela; el 13,93% en el de Ferrol; el 16,7% en el caso del Hospital Universitario Lucus Augusti; el 16,64% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; el 22,33% en el de Pontevedra; y el 25,97% en el de Vigo.

En lo que respecta a los hospitales comarcales, el seguimiento alcanzó el 4,26% en el Hospital Público de Cee; el 10,29% en el de Barbanza; el 12,61% en el de A Mariña; el 14,47% en el Hospital Público de Monforte de Lemos; el 8,2% en el de O Barco de Valdeorras; el 12,07% en el de Verín; y el 23,08% en el de O Salnés.

En cuanto al seguimiento en atención primaria en el turno de mañana, por áreas sanitarias, fue el siguiente: en la de A Coruña E Cee, 1,1%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, 1,78%; en la de Ferrol, 1,53%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 2,77%; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 1,46%; en la de Pontevedra e O Salnés, 0,97%; y en la de Vigo, del 2,94%.

Por su parte, el seguimiento en las entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, fue del 1,14%.

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En un comunicado, recuerdan que desde el inicio de la huelga, en diciembre, en Galicia se han suspendido un total de 257.728 actos médicos.