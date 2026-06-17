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La línea 4 de bus urbano hará tres paradas en Xuxán a partir del próximo lunes

Las frecuencias no se verán afectadas, ya que la nueva ruta se reforzará con un vehículo más

Bus urbano.

Bus urbano. / Casteleiro/Roller Agencia / LCO

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RAC

La línea 4 del bus urbano llegará al barrio de Xuxán a partir del próximo lunes 22 de junio, según ha anunciado la alcaldesa Inés Rey en el balance de la gestión del Gobierno local que ha realizado este miércoles en Palexco.

El recorrido de la línea 4 se verá modificado para dar servicio a los transporte municipal que viajan a Xuxán, donde el bus urbano sumará tres paradas: dos de ellas estarán en la avenida Fresas de Eirís, entre las calles Campo de Galán y A Viña, así como en la confluencia con la calle Milagros Rey. La tercera estará en la avenida de Xuxán en su cruce con Ángel Gómez.

También se aprovecharán las paradas en el viaducto que conecta las rotondas entre la avenida de Monelos y el acceso a Xuxán para conectar con las líneas 1A y 12A.

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El barrio de las Flores dejará asín de ser el final del recorrido para la línea 4 desde la próxima semana, aunque no se verán afectadas las frecuencias debido a que la nueva ruta se reforzará con un autobús más.

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