El metal vuelve a las calles este miércoles: consulta los cortes de tráfico en A Coruña

Los trabajadores del metal volverán a las calles este miércoles para protestar por el bloqueo del convenio, que afecta a unas 18.000 personas en la provincia de A Coruña. Tras la manifestación de este martes, en la que participaron centenares de personas y que obligó a cortar el tráfico en los Cantones durante casi dos horas, la marcha del metal volverá a recorrer varias vías principales de la ciudad este miércoles. Está previsto que los trabajadores salgan de la plaza de Tabacos a las 11.00 horas para realizar un recorrido hasta la plaza de Luis Seoane en Nuevos Ministerios, que pasará por Concepción Arenal, Cuatro Caminos, avenida Fernández Latorre, Marqués de Amboage, calle Caballeros y Vicente Ferrer. La Policía Local recomienda evitar circular por el entorno de Cuatro Caminos durante el tiempo que se prolongue la manifestación debido a que este itinerario se verá afectado por cortes de tráfico que recuperarán la normalidad al paso de la movilización.

La protesta se enmarca en la segunda jornada de huelga de la semana después de unas reuniones mantenidas con la patronal que los sindicatos califican de “nefastas” por no valorar su propuesta ni presentar otra alternativa a un convenio “secuestrado”. Por su parte, los empresarios defienden que han realizado concesiones en salarios, jornadas y vigencia. La falta de avances mantiene los paros convocados por CIG, CCOO y UGT en el sector para el 30 de junio y el 2 de julio.