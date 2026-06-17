La nueva iluminación de la plaza de Pontevedra: alumbrado para la zona de juegos infantiles y proyectores para la estatua de Eusebio da Guarda

La plaza de Pontevedra y la estatua de Eusebio da Guarda volverán a brillar. La vía es un popular espacio de tránsito, paseo e interacción social, desde niños que juegan en el área infantiles a adolescentes que charlan sentados en los bancos, pero cuenta con zonas de iluminación deficiente, y la estatua de Eusebio da Guarda, el adinerado filántropo coruñés que financió el colegio e instituto que llevan su nombre junto a la plaza, queda a oscuras porque sus focos se han estropeado. El Concello ha sacado a concurso, por cerca de 450.000 euros, una rehabilitación integral de la iluminación de la plaza, que incluirá dar luz ornamental a la estatua, mejorar la visibilidad del espacio de juegos infantiles y renovar las jardineras de la zona más próxima a San Andrés y el Orzán.

Según la documentación del concurso, la escultura de Eusebio da Guarda estuvo iluminada con proyectores empotrados en el suelo, pero estos se deterioraron y fueron retirados, por lo que "actualmente carece de iluminación ornamental". El proyecto, que ya fue elaborado en 2024, incluye la instalación de tres proyectores: dos laterales generarán una "luz base" y el tercero, central, "enfatizará la iluminación directa sobre la estatua". El camino hasta la estatua está iluminado con bolardos, pero varios no funcionan, por lo que el plan municipal incluye "sustituirlos por modelos equivalentes de tamaño similar".

Luminarias actuales en la plaza de Pontevedra. / Casteleiro

"Renovación completa" para los centros

Entre las áreas en las que se intervendrá está la de juegos infantiles, ahora con una "iluminación insuficiente" y grandes árboles que, con sus sombras, limitan las horas de uso. Para ampliar la zona sin eliminar los árboles, colocarán proyectores que permitan "iluminar áreas que no podrían ser cubiertas con columnas convencionales". Las fachadas del colegio e instituto Eusebio da Guarda tienen proyectores laterales, pero han sido reemplazados en parte, lo que genera "desigualdad en la iluminación y en el color de la luz". El proyecto incluye la "renovación completa de los equipos por modelos equivalentes", que permitan dar homogeneidad.

Entre Regidor Somoza y la calle San Andrés, en un lateral de la plaza, hay un "pasillo amplio" que ya cuenta con luminarias centrales y grandes jardineras, el Concello plantó instalar farolas "tipo árbol, que, por su estética y esbeltez", encajan con el área de paseo. También se cambiarán las jardineras, por su "deterioro y tamaño", para colocar nuevas con bancos. El objetivo es crear un espacio "integrado y sencillo" en el que los peatones se puedan sentar.

Farolas de doble brazo

La zona central de la plaza es un amplio espacio que incluye la fuente ornamental y una canasta. Está iluminada por columnas con LED, que también dan luz al pasillo peatonal detrás de las marquesinas de bus. Ahora se colocarán luminarias dobles: un brazo, más alto, iluminará la zona central de forma uniforme, y el más bajo la zona peatonal. Así se evitan colocar puntos de luz adicionales.

En la calzada que limita con la cafetería Manhattan y el itinerario peatonal hacia Modesta Goicuría también se implantará el modelo de luminarias dobles para dar luz, con los dos brazos, a la calzada y el pasillo. En el área cercana a Regidor Somoza hay un espacio con bancos, y columnas de iluminación con fluorescentes, pero, para mantener la "estética uniforme" del conjunto de la plaza, el Concello situará farolas simples de seis metros de altura "que proporcionen una iluminación homogénea". El plazo previsto para realizar los trabajos es de nueve meses, una vez que se adjudiquen.