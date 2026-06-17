El PP afirma que la alcaldesa de A Coruña "no tiene credibilidad" tras el balance de sus siete años de gobierno y el BNG la acusa de "triunfalismo"

La alcaldesa, Inés Rey, celebró este miércoles en Palexco el tercer aniversario de la toma de posesión de su segundo mandato, con un acto ante las fuerzas vivas de la ciudad en el que también hablaron nueve ciudadanos de diversos sectores, desde el deporte hasta el ocio nocturno, que dieron su visión sobre la ciudad. Para la regidora, que ocupa el puesto desde 2019 y que encara el año que viene una nueva cita electoral, A Coruña está creciendo y liderando Galicia, con aspiraciones de llegar a los 300.000 vecinos y grandes infraestructuras desbloqueadas con ella en el cargo. Pero los portavoces municipales de PP y BNG, también candidatos a Alcaldía en 2027, ven su discurso vacío. El popular Miguel Lorenzo afirma que la regidora "no tiene credibilidad", mientras que la nacionalista Avia Veira ve "triunfalismo, autocompracencia e propaganda".

Lorenzo afirma que escucha en la calle, "a diario", el balance de la gestión de la regidora, cuando habla con los vecinos y le transmite su "hartazgo". Los coruñeses, insiste , están "hartos" de una alcaldesa a la que acusa de mentir y engañar a sus vecinos. Según afirma, Rey "ha tirado la toalla", es "perdedora" y no tiene "ganas de luchar por la ciudad", sino que solo se preocupa por "las fotos, la propaganda y los anuncios vacíos", sin dialogar o atender a los barrios. "Estamos ante un fin de ciclo en A Coruña", defiende el líder popular, con "otra forma de gobernar en el fondo y en las formas" para que la ciudad "funcione de nuevo". Esa será su manera de gobernar, promete el político que cuenta con ser alcalde dentro de un año, y señala que ofrece a los coruñeses un "proyecto de ciudad ambicioso". "A Coruña será cómoda y amable, funcional, accesible, competitiva y humana y lo haremos entre todos", remacha.

Para Veira, el Gobierno local de Inés Rey está "esgotado e sen ideas novas", y se arroga de actuaciones de otras administraciones, así como de logros fruto de acuerdos con el BNG. Durante sus siete años de mandato ha demostrado que "falla no pequeno, no mediano e no grande", señala Veira, que cita entre los problemas la limpieza y mantenimiento, los contratos caducados del bus y la planta de Nostián, el déficit de 12 millones de euros en las cuentas de 2025 o el "anuncio de eventos que, como o mundial 2030, finalmente fican en nada". Además, acusa al Ejecutivo municipal de no escuchar y dialogar, y a Rey de no haber sido capaz de "formar e liderar un equipo cohesionado", sin el cual "é imposíbel xestionar ben a cidade”. “É un Goberno Local que goberna pensando non na xente nin nos barrios, senón nos intereses duns poucos", denuncia.