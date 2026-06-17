El PP de A Coruña acusa a Inés Rey de "bloquear" la construcción de 520 viviendas en Xuxán

El portavoz del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, acusó este miércoles a la alcaldesa, Inés Rey, de "bloquear" la construcción de 520 viviendas de promoción pública previstas por la Xunta en Xuxán y reclamó que e cambio de uso de las parcelas se lleve "con urgencia" al pleno para su aprobación definitiva.

"La Xunta solicitó el cambio de uso de dos parcelas de su propiedad en Xuxán para construir 520 viviendas protegidas", recordó Lorenzo, que señaló que el asunto fue aprobado inicialmente en el pleno del 31 de julio de 2025. "Hace casi un año y desde entonces no ha vuelto aprobación definitiva. ¿Por qué paralizan esta iniciativa de la Xunta? ¿A que esperan?", cuestionó.

El portavoz popular también criticó la gestión municipal en materia de rehabilitación. Aseguró que el Ayuntamiento no convocó en 2025 ayudas para edificios ni para instalación de ascensores y que, en 2026, "a mitad de año", esas convocatorias siguen pendientes. "Exigimos a Inés Rey que publique con mayor urgencia las convocatorias de estas ayudas, que no convoca desde 2024".

Lorenzo también se refirió a las viviendas municipales de Pontejos, que, según el PP, tenían un plazo inferior a un año y han tardado tres en terminarse. El grupo popular afirma que están finalizadas desde diciembre y reprocha al gobierno local que no las haya sacado en alquiler, aunque ve adecuado que se cedan a entidades sociales para programas de autonomía de usuarios.

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