Presentan en el Puerto Exterior de A Coruña una solución para resolver conflictos en el aire en vuelos de drones

El centro tecnológico ITG, con base en A Coruña, ha realizado este lunes una jornada de puertas abiertas para mostrar avances en el Centro de Experimentación Avanzada y el Puerto Exterior, donde los asistentes pudieron conocer de primera mano los resultados de soluciones innovadoras para la gestión segura y eficiente del tráfico de drones en el espacio aéreo europeo.

La empresa Indra presentó una innovación centrada en la predicción y resolución de conflictos durante el vuelo. Buscan gestionar de forma segura un número creciente de drones en entornos complejos y dinámicos.

También han desarrollado servicios avanzados centrados en la gestión de la separación entre aeronaves no tripuladas, en las que se combina la planificación previa y el control en tiempo real para evitar conflictos entre drones.

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Otra de las apuestas es desarrollar servicios avanzados para mitigar el impacto acústico de los drones, para evitar que el ruido supere niveles molestos para la ciudadanía.