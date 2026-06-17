Presentan en el Puerto Exterior de A Coruña una solución para resolver conflictos en el aire en vuelos de drones
El ITG ha realizado una jornada de puertas abiertas
El centro tecnológico ITG, con base en A Coruña, ha realizado este lunes una jornada de puertas abiertas para mostrar avances en el Centro de Experimentación Avanzada y el Puerto Exterior, donde los asistentes pudieron conocer de primera mano los resultados de soluciones innovadoras para la gestión segura y eficiente del tráfico de drones en el espacio aéreo europeo.
La empresa Indra presentó una innovación centrada en la predicción y resolución de conflictos durante el vuelo. Buscan gestionar de forma segura un número creciente de drones en entornos complejos y dinámicos.
También han desarrollado servicios avanzados centrados en la gestión de la separación entre aeronaves no tripuladas, en las que se combina la planificación previa y el control en tiempo real para evitar conflictos entre drones.
Otra de las apuestas es desarrollar servicios avanzados para mitigar el impacto acústico de los drones, para evitar que el ruido supere niveles molestos para la ciudadanía.
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